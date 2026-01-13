Harga Wrapped EGLD Hari Ini

Harga live Wrapped EGLD (WEGLD) hari ini adalah $ 6.08, dengan perubahan 2.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEGLD ke USD saat ini adalah $ 6.08 per WEGLD.

Wrapped EGLD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,123,894, dengan suplai yang beredar 2.16M WEGLD. Selama 24 jam terakhir, WEGLD diperdagangkan antara $ 5.92 (low) dan $ 6.24 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 827.47, sementara all-time low aset ini adalah $ 5.04.

Dalam kinerja jangka pendek, WEGLD bergerak +0.77% dalam satu jam terakhir dan -7.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped EGLD (WEGLD)

Kapitalisasi Pasar $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M Suplai Peredaran 2.16M 2.16M 2.16M Total Suplai 2,158,470.0 2,158,470.0 2,158,470.0

