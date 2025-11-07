Harga Wrapped Nibiru Hari Ini

Harga live Wrapped Nibiru (WNIBI) hari ini adalah $ 0.01283381, dengan perubahan 0.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WNIBI ke USD saat ini adalah $ 0.01283381 per WNIBI.

Wrapped Nibiru saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 140,472, dengan suplai yang beredar 10.95M WNIBI. Selama 24 jam terakhir, WNIBI diperdagangkan antara $ 0.01280935 (low) dan $ 0.01294571 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01299167, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00965263.

Dalam kinerja jangka pendek, WNIBI bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan +3.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Nibiru (WNIBI)

Kapitalisasi Pasar $ 140.47K$ 140.47K $ 140.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 140.47K$ 140.47K $ 140.47K Suplai Peredaran 10.95M 10.95M 10.95M Total Suplai 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Kapitalisasi Pasar Wrapped Nibiru saat ini adalah $ 140.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WNIBI adalah 10.95M, dan total suplainya sebesar 10945424.77. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 140.47K.