Harga Wrapped Parasail Staked PEAQ Hari Ini

Harga live Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) hari ini adalah $ 0.064993, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WSTPEAQ ke USD saat ini adalah $ 0.064993 per WSTPEAQ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,399, dengan suplai yang beredar 436.96K WSTPEAQ. Selama 24 jam terakhir, WSTPEAQ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.147635, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.063703.

Dalam kinerja jangka pendek, WSTPEAQ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Kapitalisasi Pasar $ 28.40K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.40K Suplai Peredaran 436.96K Total Suplai 436,961.5287737987

