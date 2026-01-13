Harga Wrapped XDC Hari Ini

Harga live Wrapped XDC (WXDC) hari ini adalah $ 0.078056, dengan perubahan 0.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WXDC ke USD saat ini adalah $ 0.078056 per WXDC.

Wrapped XDC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,900,952, dengan suplai yang beredar 126.84M WXDC. Selama 24 jam terakhir, WXDC diperdagangkan antara $ 0.07805 (low) dan $ 0.078203 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.129121, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02067008.

Dalam kinerja jangka pendek, WXDC bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped XDC (WXDC)

Kapitalisasi Pasar $ 9.90M$ 9.90M $ 9.90M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.90M$ 9.90M $ 9.90M Suplai Peredaran 126.84M 126.84M 126.84M Total Suplai 126,844,192.9040279 126,844,192.9040279 126,844,192.9040279

