Harga ZELIX Hari Ini

Harga live ZELIX (ZELIX) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZELIX ke USD saat ini adalah -- per ZELIX.

ZELIX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,782, dengan suplai yang beredar 5.64B ZELIX. Selama 24 jam terakhir, ZELIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00178273, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZELIX bergerak -4.38% dalam satu jam terakhir dan +9.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZELIX (ZELIX)

Kapitalisasi Pasar $ 95.78K$ 95.78K $ 95.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 169.74K$ 169.74K $ 169.74K Suplai Peredaran 5.64B 5.64B 5.64B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZELIX saat ini adalah $ 95.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZELIX adalah 5.64B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 169.74K.