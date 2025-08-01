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CDARI Fiyatı(BAC)

CDARI (BAC) Canlı Fiyat Grafiği

$6.8888
$6.8888$6.8888
-1.01%1D
USD

BAC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

CDARI (BAC), şu anda 6.8888 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BAC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CDARI Ana Piyasa Performansı:

$ 176.59K USD
24 saatlik işlem hacmi
-1.01%
CDARI 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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BAC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CDARI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.070287-1.01%
30 Gün$ -1.6531-19.36%
60 Gün$ -4.3891-38.92%
90 Gün$ -7.9979-53.73%
Bugünkü CDARI Fiyatı Değişimi

Bugün, BAC, $ -0.070287 (-1.01%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

CDARI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -1.6531 (-19.36%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

CDARI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BAC değişimi $ -4.3891 (-38.92%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

CDARI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -7.9979 (-53.73%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BAC Fiyat Bilgisi

En güncel CDARI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 6.6234
$ 6.6234$ 6.6234

$ 6.9824
$ 6.9824$ 6.9824

$ 21.3146
$ 21.3146$ 21.3146

-0.01%

-1.01%

-2.80%

BAC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 176.59K
$ 176.59K$ 176.59K

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CDARI (BAC) Nedir?

Cdari, alışveriş, eğlence ve ödülleri entegre eden, çevrimiçi alışveriş yapanların ve markaların etkileşim ve işlem yapma biçiminde devrim yaratan yeni bir ekonomik model sunan bir Web3 zincir üstü pazar yeridir. Tokenize Alışveriş, Zincir Üstü İşlemler, Ürün Doğrulama, E-ticarette DeFi, Veri Sahipliği ve Para Kazanma, Web3-Native Reklamlar, Yapay Zekâ Destekli Pazar Analitiği.

CDARI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, CDARI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BAC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda CDARI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, CDARI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

CDARI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, CDARI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BAC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen CDARI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

CDARI Fiyat Geçmişi

BAC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BAC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen CDARI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

CDARI (BAC) Token Ekonomisi

CDARI (BAC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

CDARI (BAC) Satın Alma

Nasıl CDARI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım CDARI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BAC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BAC / VND
181,278.772
1 BAC / AUD
A$10.608752
1 BAC / GBP
5.1666
1 BAC / EUR
5.924368
1 BAC / USD
$6.8888
1 BAC / MYR
RM29.2774
1 BAC / TRY
280.236384
1 BAC / JPY
¥1,012.6536
1 BAC / ARS
ARS$9,334.392888
1 BAC / RUB
546.488504
1 BAC / INR
600.978912
1 BAC / IDR
Rp112,931.129472
1 BAC / KRW
9,554.490048
1 BAC / PHP
397.621536
1 BAC / EGP
￡E.333.900136
1 BAC / BRL
R$38.095064
1 BAC / CAD
C$9.437656
1 BAC / BDT
829.273744
1 BAC / NGN
10,390.308152
1 BAC / UAH
283.47412
1 BAC / VES
Bs847.3224
1 BAC / CLP
$6,654.5808
1 BAC / PKR
Rs1,930.172872
1 BAC / KZT
3,681.856936
1 BAC / THB
฿223.334896
1 BAC / TWD
NT$205.492904
1 BAC / AED
د.إ25.281896
1 BAC / CHF
Fr5.51104
1 BAC / HKD
HK$54.008192
1 BAC / MAD
.د.م62.205864
1 BAC / MXN
$129.991656
1 BAC / PLN
25.419672
1 BAC / RON
лв30.172944
1 BAC / SEK
kr66.614696
1 BAC / BGN
лв11.573184
1 BAC / HUF
Ft2,372.984936
1 BAC / CZK
146.455888
1 BAC / KWD
د.ك2.0941952
1 BAC / ILS
23.490808

CDARI Kaynağı

CDARI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi CDARI Websitesi
Blok Gezgini

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