Bugünkü Bears and Salmon Fiyatı

Bugünkü Bears and Salmon (BANDS) fiyatı $ 0,00019033 olup, son 24 saatte % 9,20 değişim gösterdi. Mevcut BANDS / USD dönüşüm oranı BANDS başına $ 0,00019033 şeklindedir.

Bears and Salmon, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BANDS şeklindedir. Son 24 saat içinde BANDS, $ 0,00015934 (en düşük) ile $ 0,00021384 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BANDS, son bir saatte +%1,16 ve son 7 günde +%94,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,11K seviyesine ulaştı.

Bears and Salmon (BANDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,11K$ 54,11K $ 54,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri AVAX_CCHAIN

