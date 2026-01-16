Bugünkü B Fiyatı

Bugünkü B (BSOL) fiyatı $ 0,0004111 olup, son 24 saatte % 6,22 değişim gösterdi. Mevcut BSOL / USD dönüşüm oranı BSOL başına $ 0,0004111 şeklindedir.

B, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde BSOL, $ 0,0002851 (en düşük) ile $ 0,0005667 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSOL, son bir saatte -%15,56 ve son 7 günde -%58,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,16K seviyesine ulaştı.

B (BSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,16K$ 55,16K $ 55,16K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki B piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,16K. Dolaşımdaki BSOL arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.