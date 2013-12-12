DOGE Hakkında Daha Fazla Bilgi
DOGE Analiz sayfası, DOGE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. DOGE projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
DOGE için YZ Günlük Analizi
DOGE için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Sermaye çıkışı artıyor: Son 5 günde net sermaye girişi sürekli negatif olup, toplamda 40 milyon ABD dolarını aşan çıkış yaşandı. Bu durum, kurumlar ve büyük yatırımcıların pozisyon azalttığını ve kısa vadede likidite koşullarının zayıf olduğunu göstermektedir.
- Duygu farklılaşması volatiliteyi artırıyor: Sosyal medyada genel piyasa duyarlılığı ortalama %59 oranında yükseliş yönünde olsa da, ana hesaplar düşüş eğiliminde. Topluluk ile büyük oyuncular arasındaki bu ayrışma, kısa vadede fiyat dalgalanmalarını kolaylaştırmaktadır.
- Boğalar üstün ama momentum zayıflıyor: Standart ve seçkin yatırımcı hesapları arasındaki uzun/kısa pozisyon oranı 4.9 ila 5.3 aralığında kalmakta, bu da bireysel yatırımcıların hâlen yükseliş eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ancak son 12 saatlik ortalama alış/satış oranı yaklaşık 1.0 seviyesinde seyrediyor; bu, yukarı yönlü hareketin ivme kaybettiğini ve fiyatların satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu yansıtmaktadır.
DOGE için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye çıkışı artıyor: Son 5 günde DOGE'de toplam net sermaye çıkışı 47 milyon ABD dolarını aştı (ardışık 5 gün negatif), bu kısa vadeli sermayenin çekildiğini ve fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu gösteriyor.
- Duygu farklılaşması artıyor: Sosyal medyada küçük yatırımcıların duygu durumu ağırlıklı olarak pozitif (ortalama yükseliş puanı yaklaşık 59) iken, kurumsal yatırımcılar daha olumsuz (ortalama düşüş puanı yaklaşık 41); duygu ayrışması oynaklık ve düzeltme riskini artırıyor.
- Teknik görünüm zayıf düzeltmede: Günlük grafikte KDJ göstergesi düşüşte (K değeri 31, J değeri negatif), RSI zayıflıyor; 0.135~0.14 ABD doları aralığı kritik destek bölgesi oluşturuyor, bu seviyenin altına inmesi kısa vadeli bir düzeltme tetikleyebilir.
