SUI (SUI) Bugünkü Teknik Analizi
SUI Analiz sayfası, SUI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. SUI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
SUI (SUI) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|--
|--
|--
|--
|--
SUI için YZ Günlük Analizi
SUI için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Gizlilik Ekosistemi Avantajı: Gizliliği temel strateji olarak benimseyen SUI geniş çapta ilgi görüyor. Son dönemde sosyal medyada yükseliş eğilimindeki duygu oranı %65’in üzerinde. Ekosistem projesi Ferra Protocol’ün finansmanı ve 2026 yol haritası piyasada güveni artırıyor, bu durum pozitif etki yaratıyor.
- Alıcı Pozisyonlarının Üstünlüğü: Platform ve elit hesaplar arasında long/short oranı 3.5~4.0 seviyesinde, yaklaşık %78 hesap yükseliş yönünde. Vadeli işlemlerde fonlama oranı pozitif (0.000004), bu da piyasadaki alıcıların istikrarlı ilerlediğini ve kısa vadede yukarı yönlü ivmenin varlığını gösteriyor.
- Kısa Vadede Sermaye Akışı Baskı Altında: Son 5 günde yaklaşık 16 milyon USD net sermaye çıkışı yaşandı, ancak Bid>Ask aralığında aktif işlem hacimleri birkaç kez dalgalandı. Bu durum, güçlü oyuncuların düşüşlerde alım yaptığına işaret edebilir. Kısa vadeli düzeltme sonrası yeniden toparlanma olasılığı mevcuttur.
SUI için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye çıkışı baskısı: Son beş gün içinde net sermaye çıkışları sürekli artarak toplamda yaklaşık 19 milyon ABD dolarına ulaştı, bu durum kısa vadeli sermaye çekilmesini gösteriyor ve SUI fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
- Sosyal medya ilgisi artma eğiliminde: Twitter'da yükseliş görüşlerinin ortalama puanı yaklaşık %65–70 civarında, odak noktası gizlilik ve modüler anlatı. Uzun vadeli büyüme beklentisi cazibesini korurken, kısa vadeli piyasa duyarlılığında zirveden geri çekilme işaretleri görülüyor.
- Momentum göstergeleri zayıflıyor: Günlük KDJ göstergesinde J değeri 25'e geriledi, bu da momentumun azaldığını gösteriyor; 4 saatlik hareketli ortalama aşağı yönlü döndü ve şu anda yaklaşık 1,78 ABD doları civarındaki destek bölgesinde bulunuyor. Bu seviyenin kırılması durumunda düşüş ivmesi hızlanabilir, aşağıda 1,70 ABD doları desteği takip edilmeli.
SUI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.