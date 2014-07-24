ETH Hakkında Daha Fazla Bilgi
Ethereum (ETH) Bugünkü Teknik Analizi
Ethereum Analiz sayfası, ETH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ethereum projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Ethereum (ETH) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$3.103,95
|--
|-%3,41
|+%0,10
|-%24,35
Ethereum için YZ Günlük Analizi
Ethereum için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Kurumsal Artış: BitMine son birkaç gün içinde toplamda 109.000'den fazla ETH stake etti, toplam pozisyonu 4,17 milyonun üzerine çıkararak toplam arzın yaklaşık %3,45’ine ulaştı. Bu durum, kurumların güveninin giderek güçlendiğini ve fiyatlar üzerinde orta vadeli bir destek oluşturduğunu gösteriyor.
- Boğa Yapısının Güçlenmesi: 4 saatlik MACD altın kesişimi genişlemeye devam ediyor, KDJ yukarı yönlü hareket ediyor, elit hesaplarda uzun/kısa oranı 2,7’nin üzerinde sabit kalıyor. Piyasa hissiyatı genel olarak yükseliş eğiliminde ve kısa vadede 3.150–3.250 USD aralığının test edilmesi bekleniyor.
- Sermaye ve Duygusal Tersine Dönüş: Son 3 günde sermaye akışı net çıkıştan net girişe döndü (10–11 Ocak toplam +36,62 milyon USD). Sosyal medya hissiyatı da ağırlıklı olarak yükseliş yönünde (%65–70 oranında iyimserlik) ve bu durum kısa vadeli fiyat hareketine pozitif bir ivme kazandırıyor.
Ethereum için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Kurumsal Stake Artışı: Bitmine toplamda 1.08 milyonun üzerinde ETH stake etti, bu da toplam arzın %3.45’ini oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta 24.000’den fazla yeni stake eklendi; kurumsal güven güçlü, dolaşımdaki arz azalıyor ve kısa vadeli fiyat desteği güçleniyor.
- Sosyal Medya Duyarlılığı Olumlu: Twitter’da ETH hakkında yükseliş yönlü görüşlerin ortalama puanı yaklaşık 65. Sony Pay iş birliği ve AI token bağlantısı ilgiyi artırıyor. Bireysel yatırımcılar yükseliş beklerken, büyük yatırımcılar arasında farklılaşma oynaklığın artabileceğini gösteriyor, ancak kısa vadede duyarlılık yukarı yönü destekliyor.
- Teknik Momentum Tepkisi: 4 saatlik MACD negatife döndükten sonra tekrar pozitife geçti; günlük KDJ yüksek seviyede yataya geçtikten sonra geri çekilip dengelendi. Kritik destek 3080 dolar, direnç ise 3250 dolar seviyesinde. Aktif alım oranı ortalama >1, elit hesapların long oranı yaklaşık 2.7, fonlama oranı pozitif; momentum yükselişin devamına işaret ediyor.
Ethereum Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de Ethereum (ETH) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ethereum fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
$0,033933
$0,033933$0,033933
-%0,65
%0,00 (USDT)
$3.095,71
$3.095,71$3.095,71
-%1,17
%0,00 (USDT)
$3.098,88
$3.098,88$3.098,88
-%0,88
%0,00 (USDT)
$16.668,27
$16.668,27$16.668,27
-%0,86
%0,00 (USDT)
$3.101,71
$3.101,71$3.101,71
-%0,86
%0,00 (USDT)
$3.100,17
$3.100,17$3.100,17
-%0,83
%0,00 (USDT)
$2.659,79
$2.659,79$2.659,79
-%0,51
%0,00 (USDT)
$3.105,81
$3.105,81$3.105,81
-%0,89
%0,00 (USDT)
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.