XRP (XRP) Bugünkü Teknik Analizi
XRP Analiz sayfası, XRP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. XRP projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
XRP (XRP) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$2,0735
|--
|-%5,41
|+%2,68
|-%16,51
XRP için YZ Günlük Analizi
XRP için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Düzenleme ve ETF Olumlu Faktörleri: ABD SEC ile XRP’nin uzlaşmaya varması sonrasında düzenleme netliği artmıştır; aynı zamanda spot ETF’ler 4,93 milyon USD tutarında net giriş kaydetmiş ve yönetilen varlık hacmi 1,47 milyar USD’ye ulaşmıştır. Fon akışı artmaya devam etmekte olup, bu faktör XRP için kısa ve orta vadede pozitif destek oluşturmaktadır.
- Uzun/Kısa Pozisyonlar ve Fon Akışı: Vadeli işlem uzun-kısa oranı yaklaşık 5.4~6.6 aralığında seyretmektedir; elit hesaplarda uzun pozisyon oranı %85’in üzerindedir. Fonlama oranı -0.000028 olup, piyasanın aktif olarak uzun pozisyon alma eğiliminde olduğunu göstermektedir; son üç günde net giriş pozitif (maksimum 13,97 milyon USD kaydedilmiştir), bu da fonların aşamalı olarak geri dönüşünün güçlendiğini ima etmektedir.
- Teknik ve Sosyal Duyarlılık Rezonansı: Günlük KDJ göstergesi yüksek seviyelerden düzeltme yapsa da kırılma yaşanmamıştır; çoklu dönem hareketli ortalamalar yükselişini sürdürmekte ve 2.05 USD kritik destek seviyesi sağlam kalmaktadır. Twitter üzerindeki olumlu duygu oranı ortalama %65 civarındadır; piyasa ETF ve kurumsal haber akışı ile birleştiğinde, kısa vadeli yükseliş momentumu birikmeye devam ettiğini göstermektedir.
XRP için Dünkü Analiz 2026-01-12
- ETF net girişleri artıyor: Son birkaç gün içinde XRP spot ETF'lerine toplam yaklaşık 4.93 milyon dolar giriş oldu, yönetilen varlıklar 1.47 milyar dolara ulaştı. Bu durum, kurumsal alımların güçlendiğini ve fiyatlara kısa-orta vadeli destek sağladığını gösteriyor.
- Uzun ve kısa pozisyon oranı yükselişte: Elit hesaplarda uzun pozisyon sahiplerinin oranı 0.85’in üzerinde kalmaya devam ediyor; genel uzun/kısa oranı yaklaşık 5.7:1 seviyesinde. Uzun pozisyon eğilimi belirgin bir şekilde üstün durumda, bu da kısa vadeli yükseliş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.
- Sermaye akışı ve momentum ayrışması: Son birkaç günde genel olarak net sermaye çıkışı yaşansa da 9 Ocak’ta yaklaşık 14 milyon dolar net giriş kaydedildi. Aynı zamanda sosyal medyada “yükseliş” puan ortalaması 63 civarında, bu da ayrışan piyasa eğilimleri içinde bir tepki yükselişi fırsatı sunduğunu gösteriyor.
XRP Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de XRP (XRP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı XRP fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
$2,073
$2,073$2,073
-%1,01
%0,00 (USDT)
$2,0755
$2,0755$2,0755
-%0,71
%0,00 (USDT)
$11,146
$11,146$11,146
-%1,09
%0,00 (USDT)
$0,000022655
$0,000022655$0,000022655
-%0,80
%0,00 (USDT)
$1,774
$1,774$1,774
-%0,98
%0,00 (USDT)
$2,0722
$2,0722$2,0722
-%0,96
%0,00 (USDT)
$2,071
$2,071$2,071
-%1,08
%0,00 (USDT)
$0,0006672
$0,0006672$0,0006672
-%0,11
%0,00 (USDT)
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.