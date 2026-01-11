AVAX Hakkında Daha Fazla Bilgi
Avalanche (AVAX) Bugünkü Teknik Analizi
Avalanche Analiz sayfası, AVAX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Avalanche projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Avalanche (AVAX) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$13,82
|--
|-%2,82
|+%3,52
|-%39,39
Avalanche için YZ Günlük Analizi
Avalanche için Bugünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye çıkışı artıyor: Son 7 günde AVAX toplam net sermaye çıkışı 11 milyon ABD dolarını aştı. Art arda gelen negatif girişler, kurumlar ve balinaların pozisyon azalttığını, bu durumun fiyat üzerinde sürekli aşağı yönlü baskı yarattığını gösteriyor.
- Uzun ve kısa pozisyonlar arasında belirgin ayrışma: Vadeli işlem pozisyonlarında uzun-kısa oranı yaklaşık 4.5:1 seviyesinde. Elit hesaplarda uzun pozisyon oranı yüksek olmasına rağmen fiyatı yukarı taşıyamadı; bu durum kısa vadeli yükseliş güveninin zayıf olduğunu ve olası bir ‘bull trap’ sonrası geri çekilme riskine işaret ediyor.
- Sosyal duyarlılık düşüş eğiliminde: Sosyal medya üzerinde düşüş yönlü skor 64.76 ile yükseliş yönlü skor olan 35.24’ün üzerinde. X platformundaki genel görüş, piyasa yapısının düşüş tarafına döndüğü ve yukarı yönlü hareket alanının sınırlı olduğu yönünde; bu da piyasanın artık savunma odaklı yaklaştığını ve kritik destek seviyelerinin test edileceğine dikkat çekiyor.
Avalanche için Dünkü Analiz 2026-01-11
- Sermaye Akışında Değişim: Geçtiğimiz hafta AVAX’tan ardışık net çıkışlar yaşandı (toplamda -17 milyon USD’nin üzerinde), ancak son 24 saatte aktif alış oranı 1.3~1.9 aralığına kademeli olarak toparlandı. Kısa vadeli sermaye yeniden ısınma sinyali gösteriyor ve fiyata hafif destek sağlıyor.
- Boğalar Üstün: Genel platformda uzun/kısa pozisyon oranı uzun süredir yaklaşık 4.4 seviyesinde; elit hesaplarda uzun pozisyon oranı %84’e yükseldi, bu da kurumların ve yüksek kaldıraçlı hesapların yükseliş beklentisini sürdürdüğünü gösteriyor, kısa vadeli tepki yükselişini uzatabilir.
- Teknik Dengelenme Sinyali: Günlük KDJ 45 civarından geri çekildikten sonra düşük bölge düzeltme aşamasına girdi, yakın dönemde fiyatın üst direnç seviyesi yaklaşık 14 USD, alt destek seviyesi yaklaşık 13 USD. Kısa vadeli hareketli ortalamalar (MA5, MA10) yükselmeyi sürdürüyor, MACD kırmızıya dönmek üzere, bu da kısa vadede istikrarlı toparlanma eğilimini gösteriyor.
