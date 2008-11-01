BorsaDEX+
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bitcoin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

Bitcoin (BTC) Bugünkü Teknik Analizi

Bitcoin Analiz sayfası, BTC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bitcoin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Bitcoin (BTC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$91.724,76---%2,74+%1,71-%18,53
Bitcoin Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Bitcoin için YZ Günlük Analizi

Bitcoin için Bugünkü Analiz 2026-01-13

  • Kurumsal Alım İvmesi: MicroStrategy yaklaşık 1.25 milyar dolar karşılığında 13,627 BTC satın aldı, kurumsal fon girişleri güçlü; son üç günde net sermaye girişi 200 milyon doları aştı, bu durum büyük yatırımcıların birikimi sürdürdüğünü ve BTC fiyatına yukarı yönlü destek sağladığını gösteriyor.
  • Boğa Baskın Yapı: Normal hesaplarda uzun-kısa oranı yaklaşık 2.02, elit hesaplarda uzun pozisyon oranı %66’nın üzerinde, fonlama oranı pozitif (0.0046%), bu da vadeli piyasa duyarlılığının boğa yönünde olduğunu ve kısa vadede fiyatın 93,500 dolar direncini kırabileceğini gösteriyor.
  • Teknik ve Duygu Rezonansı: Günlük grafikte MACD altın kesişimi sürüyor, KDJ yüksek bölgede dalgalanarak momentumun devam ettiğini işaret ediyor; Fear&Greed Endeksi 26, korku altında olası bir toparlanma bölgesine işaret ediyor; sosyal medya duyarlılığı yaklaşık %70 oranında yükseliş yönünde, genel görünüm fiyat artışını destekliyor.

Bitcoin için Dünkü Analiz 2026-01-12

  • Kurumsal fon akışı: ABD’de Bitcoin spot ETF resmen başlatıldı, AUM 120 milyar doları aştı, kurumsal alımlar artmaya devam ediyor; üç gün toplam net fon girişi 234 milyon doları geçti, bu da Bitcoin’in orta vadeli yükseliş beklentisini güçlendiriyor.
  • Boğaların üstünlüğü: Son 12 saatte vadeli işlem uzun/kısa oranı sürekli 1.9~2.0 aralığında kaldı, elit hesapların uzun pozisyon oranı yaklaşık %67.9, aktif alış emirleri satış emirlerinden %10 daha fazla (bidAskRatio>1), piyasanın yükseliş yöneliminde olduğunu gösteriyor.
  • Teknik ivme güçleniyor: 4 saatlik ve günlük MACD göstergeleri çift altın kesişme yaptı, KDJ göstergesi aşırı satım sonrası toparlanma bölgesinde (35~50), fiyat 90 bin doların üzerinde istikrarlı; eğer 94 bin dolar direnç seviyesi kırılırsa, orta vadeli yükseliş trendinin devamı teyit edilmiş olacak.

MEXC'de Bitcoin (BTC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Bitcoin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BTC/USDF
$91.894,48
$91.894,48$91.894,48
+%0,27
%0,00 (USDT)
BTC/USDE
$91.562,95
$91.562,95$91.562,95
+%0,08
%0,00 (USDT)
BTC/BRL
$492.750,4
$492.750,4$492.750,4
+%0,09
%0,00 (USDT)
BTC/USDT
$91.736,64
$91.736,64$91.736,64
+%0,10
%0,00 (USDT)
BTC/USDC
$91.669,36
$91.669,36$91.669,36
+%0,10
%0,00 (USDT)
BTC/USD1
$91.636,04
$91.636,04$91.636,04
+%0,08
%0,00 (USDT)
BTC/EUR
$78.641,29
$78.641,29$78.641,29
+%0,27
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BTC / USD Hesaplayıcı

Miktar

BTC
BTC
USD
USD

1 BTC = 91.724,76 USD

