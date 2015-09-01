ADA Hakkında Daha Fazla Bilgi
Cardano (ADA) Bugünkü Teknik Analizi
Cardano Analiz sayfası, ADA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Cardano projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Cardano (ADA) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,3932
|--
|-%4,61
|-%4,82
|-%43,53
Cardano için YZ Günlük Analizi
Cardano için Bugünkü Analiz 2026-01-12
- Belirgin Sermaye Çıkışı: Son 7 günde ADA'nın net sermaye çıkış toplamı yaklaşık -10.000.000 ABD dolarıdır. Günlerdir süren negatif değerler, kurumların ve bireysel yatırımcıların yoğun bir şekilde kâr realizasyonu yaptığını göstermektedir. Kısa vadeli satış baskısı artmakta ve fiyat üzerinde aşağı yönlü bir etki oluşturmaktadır.
- Teknik Göstergeler Zayıflıyor: ADA'nın 4 saatlik ve 1 saatlik grafiklerinde KDJ göstergesi aşağı yönlü kesişme göstermektedir. Günlük J değeri 109'dan -9'a düşerek momentumun zayıfladığını ortaya koymaktadır. Mevcut hareketli ortalama sistemi MA5’in MA20’nin altına inmesiyle kısa vadeli trend düşüş eğilimindedir.
- Boğa Duyarlılığı Hâlen Destekleniyor: Son birkaç saatte normal hesaplar ile elit hesaplar arasındaki uzun–kısa oranı yaklaşık 4,4:1 seviyesini korumaktadır. Sözleşme fonlama oranı pozitiftir (0.002%), bu da yüksek kaldıraçlı long pozisyonların hâlen baskın olduğunu göstermektedir. Ancak gönüllü satış baskısı sürekli artmakta; sermaye çıkışı devam ederse potansiyel düzeltme riski yüksek olacaktır.
Cardano için Dünkü Analiz 2026-01-11
- Sosyal duyarlılık güçleniyor: Twitter verileri, ADA için yükseliş eğilimi skorunun ortalama 65 puanın üzerinde olduğunu gösteriyor; perakende yatırımcıların duyarlılığı iyimser, kurumsal ilgilenim yüksek, bu da kısa vadeli eylem ivmesi oluşturuyor ve ADA fiyatına olumlu etki yapıyor.
- Vadeli işlemlerde uzun pozisyonlar baskın: Son birkaç saat içinde platformdaki uzun-kısa pozisyon oranı istikrarlı şekilde 4,5 katın üzerinde, elit hesapların uzun pozisyon oranı 0,73 ile 0,77 arasında seyrediyor, fonlama oranı ise +0.000089. Bu, vadeli işlem piyasasında alıcıların baskın olduğunu ve kısa vadede yukarı yönlü eğilimi gösteriyor.
- Sermaye akışı geçici olarak zayıf ancak alımlar artıyor: Son 7 günde net sermaye girişi negatif kalmaya devam ediyor, bu da kurumsal fonların temkinli olduğunu gösteriyor; ancak son 12 saatte aktif alım oranı birkaç kez 1,5 katı aştı, kısa vadeli spekülatif fonlar daha aktif hale geldi, bu nedenle fiyatın kırılma yönünde yukarı hareket etme olasılığı yüksek.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.