PENGU Hakkında Daha Fazla Bilgi
PENGU Fiyat Bilgileri
PENGU Nedir
PENGU Whitepaper
PENGU Resmi Websitesi
PENGU Token Ekonomisi
PENGU Fiyat Tahmini
PENGU Fiyat Geçmişi
PENGU Satın Alma Kılavuzu
PENGU / İtibari Para Dönüştürücüsü
PENGU Spot
PENGU USDT-M Vadeli İşlemleri
Piyasa Öncesi
Kazanç
Airdrop+
Haberler
Blog
Akademi
Pudgy Penguins (PENGU) Bugünkü Teknik Analizi
Pudgy Penguins Analiz sayfası, PENGU tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Pudgy Penguins projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Pudgy Penguins (PENGU) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,011979
|--
|-%6,93
|+%4,41
|-%51,40
Pudgy Penguins için YZ Günlük Analizi
Pudgy Penguins için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- ETF Kararının Gecikmesi: ABD SEC'in kripto para ETF onayını ertelemesi, piyasada likidite görünümüne ilişkin endişelere yol açtı. Bu durum PENGU üzerinde geçici bir olumsuz etki yaratarak aşamalı bir düşüş baskısına neden oldu. Kısa vadede 2 milyon USDT’nin üzerinde sermaye çıkışı, satış baskısının ortaya çıktığını gösteriyor.
- Uzun Pozisyon Yoğunluğu: Platformdaki uzun/kısa pozisyon oranı uzun süredir 4.6’nın üzerinde seyrediyor. Elit hesaplarda uzun pozisyon oranı %85’in üzerinde. Ancak son birkaç saatte aktif alış/satış oranı (maksimum 1.23, minimum 0.27) keskin dalgalanmalar gösterdi; bu da piyasadaki yükseliş beklentisinin zayıfladığını ve kısa vadeli düzeltme riskinin arttığını gösteriyor.
- Teknik Momentumdaki Zayıflık: Günlük KDJ göstergesi yüksek seviyede yatay seyrederken (K=86, J=22’ye geriledi), işlem fiyatı kısa vadeli ortalama civarında dalgalanmaya devam ediyor. MACD sıfır sinyalinde kalmayı sürdürürken, trend momentumu eksik. Fonlama oranının neredeyse sıfır (3E-6) olması, vadeli işlem piyasasında düşük ilgiye işaret ediyor; bu da fiyatın kısa vadede olumsuz haberlerden etkilenerek düşme riskini artırıyor.
Pudgy Penguins için Dünkü Analiz 2026-01-12
- ETF Gecikme Riski: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para ETF kararını erteledi; bu durum, PENGU’nun sosyal medyada olumsuz duygu oranının %60’ı aşmasına yol açtı, likidite beklentileri zayıfladı, piyasa kısa vadede düşüş eğiliminde.
- Sermaye Sürekli Çıkışı: Son 7 günün 5’inde net sermaye çıkışı görüldü, toplamda 6.6 milyon ABD dolarını aştı. Aynı zamanda güncel sözleşme fonlama oranı -0.000044 olup, piyasada kısa pozisyonların ağırlıkta olduğunu ve fiyatların daha da aşağı yönlü seyredebileceğini göstermektedir.
- Teknik Momentumun Zayıflaması: 4 saatlik ve günlük KDJ göstergeleri yüksek seviyelerden geri çekilme sinyali vermektedir. Günlük J değeri 108’den 15’e düşmüş, momentumun belirgin şekilde azaldığı görülmektedir; uzun-kısa oranı yüksek (yaklaşık 4.7) olsa da, elit hesapların uzun pozisyon gücü zayıflamakta, tepki yükselişi için alan sınırlı.
Pudgy Penguins Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de Pudgy Penguins (PENGU) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Pudgy Penguins fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
$0,011965
$0,011965$0,011965
-%1,66
%0,00 (USDT)
$0,011983
$0,011983$0,011983
-%1,69
%0,00 (USDT)
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.