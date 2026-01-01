Pepe (PEPE) Bugünkü Teknik Analizi
Pepe Analiz sayfası, PEPE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Pepe projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Pepe (PEPE) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,000005901
|--
|-%13,97
|+%33,90
|-%20,48
Pepe için YZ Günlük Analizi
Pepe için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Sermaye çıkışı baskısı: Son 7 günde PEPE yaklaşık 39.5 milyon ABD doları net çıkış yaşadı, üst üste 5 gün negatif sermaye akışı gözlendi, bu da piyasadaki fonların sürekli çekildiğini ve kısa vadede fiyat üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.
- Vadeli işlemlerde long pozisyonlar güçlü fakat fonlama oranı negatif: Bireysel yatırımcıların long/short oranı yaklaşık 2.9:1, elit hesaplarda ise 6.3:1 civarında, long pozisyonlar belirgin biçimde baskın durumda. Ancak fonlama oranı -0.0024% seviyesinde, yani long pozisyonlar short pozisyonlara faiz ödüyor, bu da kısa vadede kâr satışlarının yaşanabileceğine işaret ediyor.
- Teknik açıdan yüksekten geri çekilme sinyali: Günlük grafikte KDJ değeri K=33, D=53 aşağı yönlü bir kesişim oluşturmuş durumda. 4 saatlik grafikte 5MA ortalaması 10MA ve 20EMA’nın altına düşmüş, kısa vadeli momentum zayıf. Yaklaşık 5.8e-6 bölgesi destek seviyesi olarak izleniyor, bu seviye kırılırsa düşüş hızlanabilir.
Pepe için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye çıkışı baskısı: Son 7 günde PEPE’nin toplam net çıkışı 36 milyon ABD dolarını aştı, birkaç gün üst üste negatif giriş yaşandı. Bu durum fonların geri çekilme eğiliminde olduğunu gösteriyor ve fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
- Sözleşme hissiyatı negatif: Fonlama oranı -0.000024 seviyesinde, bu da kısa pozisyon sahiplerinin fonlama ödemesi yaptığını gösteriyor; uzun/kısa oranı yaklaşık 3:1 ile alıcı ağırlıklı olsa da, aktif alım-satım hacminde alım gücü zayıfladı. Kısa vadeli toparlanma zayıf, volatilite yüksek.
- Teknik momentum zayıflıyor: 4 saatlik KDJ düşük seviyelerde yatay seyrediyor, günlük K değeri 81’den 31’e geriledi. Kısa vadeli momentum zayıfladı ve hareketli ortalama sistemi kısa vadede aşağı yönlü eğilim gösteriyor, trend düzeltme aşamasına girdi.
Pepe Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.