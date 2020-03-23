SOL Hakkında Daha Fazla Bilgi
Solana (SOL) Bugünkü Teknik Analizi
Solana Analiz sayfası, SOL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Solana projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Solana (SOL) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$142,75
|--
|+%5,35
|+%7,18
|-%28,10
Solana için YZ Günlük Analizi
Solana için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Kurumsal ve ETF Girişleri: Geçtiğimiz hafta SOL spot ETF’lerine toplam net giriş 817 milyon ABD dolarına ulaştı, günlük ortalama giriş 10 milyon doların üzerindeydi. Bitwise ve Fidelity gibi kurumlar alımlarını artırmaya devam etti; kurumsal ilgi kısa vadede fiyatların yükselmesini destekliyor.
- Uzun/Kısa Pozisyon Yapısının Güçlenmesi: Platform genelinde uzun pozisyon oranı %68’in üzerinde kalmaya devam ediyor, elit hesaplarda uzun/kısa oranı 3,39’a kadar yükseldi. Bu da ana sermayenin uzun pozisyonları sürdürme eğiliminde olduğunu ve kısa vadede kırılma potansiyelinin arttığını gösteriyor.
- Sosyal Medya ve Ekosistem Genişlemesi: Solana’nın X uygulamasıyla entegrasyonu ve akıllı Cashtags lansmanı sosyal görünürlüğü büyük ölçüde artırdı; sosyal medya yükseliş puanı ortalaması 60’ın üzerinde. Bu durum yatırımcı duyarlılığının olumlu olduğunu ve piyasa talebi ile işlem ivmesinin güçlendiğini gösteriyor.
Solana için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Kurumsal ve ETF Fon Girişleri: Son üç günde SOL fonlarına net girişler pozitif kaldı, tek günde maksimum 27.01 milyon ABD dolarına ulaştı. Spot SOL ETF'lerinin toplam net girişi 817 milyon ABD dolarına yükseldi. Bu durum, orta ve uzun vadeli sermayenin piyasaya girmeye devam ettiğini ve fiyat üzerinde yukarı yönlü bir ivme oluşturduğunu gösteriyor.
- Sosyal Medyada Yükselen Boğa Eğilimi: Twitter'da ortalama iyimserlik skoru yaklaşık 57 düzeyinde. Son zamanlarda X platformu entegrasyonu ve akıllı Cashtag'ler hakkındaki tartışmalar görünürlüğü ve işlem hacmini artırdı. Yatırımcı ilgisi yükselirken, kısa vadeli sermaye akışı pozitif durumda.
- Uzun/Kısa Oranı ve Teknik Destek: Elit hesaplarda uzun pozisyon oranı %70 civarında seyrediyor, fonlama oranı pozitif ve vadeli işlemlerdeki aktif alım emirlerinin oranı artmaya devam ediyor. Teknik olarak SOL şu anda 138–142 ABD doları aralığında işlem görüyor; kısa vadeli destek 137 ABD doları seviyesinde. Eğer üst bant olan 142 ABD doları aşılıp geçilirse, daha fazla yukarı yönlü hareket alanı açılabilir.
Solana Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de Solana (SOL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Solana fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
$143,01
$143,01$143,01
+%0,42
%0,00 (USDT)
$142,66
$142,66$142,66
+%0,06
%0,00 (USDT)
$122,17
$122,17$122,17
+%0,12
%0,00 (USDT)
$765,63
$765,63$765,63
-%0,15
%0,00 (USDT)
$142,37
$142,37$142,37
+%0,07
%0,00 (USDT)
$142,54
$142,54$142,54
+%0,07
%0,00 (USDT)
$0,00155542
$0,00155542$0,00155542
-%0,01
%0,00 (USDT)
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.