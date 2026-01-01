dogwifhat sol (WIF) Bugünkü Teknik Analizi
dogwifhat sol Analiz sayfası, WIF tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. dogwifhat sol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
dogwifhat sol (WIF) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,3751
|--
|-%7,84
|-%5,76
|-%34,88
dogwifhat sol için YZ Günlük Analizi
dogwifhat sol için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Sermaye Akışı Eğilimi: Son altı gün içinde net sermaye girişi dalgalı bir seyir izledi, son üç gün üst üste pozitife döndü ancak genel momentumu zayıfladı (7 Ocak'ta 190.000 USDT’nin üzerinde net çıkış oldu, ardından yaklaşık 29.000 USDT net girişe doğru kademeli olarak toparlandı). Kısa vadede fonların hareketliliği artmakla birlikte güçlü bir destekten yoksun ve WIF fiyatında zayıf bir tepki formasyonu oluşturuyor.
- Vadeli Sözleşme Duyarlılığı Ağırlıklı Olarak Boğa Tarafında: Platform ve seçkin hesapların uzun pozisyon oranı yaklaşık %80～%92 seviyesinde; uzun–kısa oranı 10’un üzerinde. Fonlama oranı negatif (-0.000023), bu da piyasadaki uzun pozisyon alma eğiliminin güçlü ancak gücünün azaldığını ve kısa vadede bir düzeltme riskinin bulunduğunu gösteriyor.
- Teknik Momentumun Zayıflaması: Çok periyotlu KDJ göstergesi, saatlik ve dört saatlik grafikte K değerinin gerilediğini göstermektedir (58’den 37’ye düşüş), günlük grafikte de yüksek seviyeden dönüş görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar (MA5 ve MA10) orta vadeli çizgiye doğru aşağı kıvrılarak teknik baskı oluşturmakta; fiyatın kısa vadede zayıf bir yatay konsolidasyon içinde dalgalanması beklenmektedir.
dogwifhat sol için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye Girişi Tersine Döndü: Son üç günde toplam net giriş 1.6 milyon USDT’yi aştı, bu da kısa vadede sermayenin yeniden ısındığını gösteriyor. Ancak günlük artış %-2.84 seviyesinde kaldı, bu da fonların henüz sürekli bir alım ivmesi oluşturmadığını ve kısa vadede zayıf bir konsolidasyon yaşandığını yansıtıyor.
- Uzun Pozisyon Avantajı: Platformdaki uzun/kısa oranı 4.0’ın üzerinde kalıyor, elit hesaplarda bu oran yaklaşık 10:1 seviyesinde olup, kurumların hâlâ ağırlıklı olarak uzun pozisyonda olduğunu gösteriyor. Ancak son birkaç saatte oran hafifçe düştü, bu da aşamalı kâr realizasyon baskısına işaret edebilir.
- Topluluk Duygusu Olumlu: Twitter tartışma skoru 71, topluluk hâlâ yükseliş odaklı aktivitelerin talep artışı getireceğini düşünüyor. Ancak yeni temel veya iş birliği haberi bulunmadığı için uzun vadeli bir itici güç eksikliği var. Genel olarak bu bir duygusal toparlanma olup, volatilite artışına karşı dikkatli olunmalıdır.
