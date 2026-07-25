FIGHT (FIGHT) Bugünkü Teknik Analizi FIGHT Analiz sayfası, FIGHT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. FIGHT projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

FIGHT (FIGHT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,00332 -- +%5,29 -%10,25 -%29,03

FIGHT Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, FIGHT için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 8 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 2 Alış 6 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 6 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,003328 0,003327 R2 0,003327 0,003326 R1 0,003326 0,003326 PP 0,003325 0,003325 S1 0,003324 0,003324 S2 0,003323 0,003324 S3 0,003322 0,003323

FIGHT Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,03M $1,40 M $1,43 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,47 M 3 Günlük Aktif Satış $0,46 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,71 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,72 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. FIGHT Sermaye Akışı Net Giriş FIGHTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-08-04 $0,00 M 0,00 2026-08-03 -$0,04 M 0,00 2026-08-02 -$0,01 M 0,00 2026-08-01 $0,03 M 0,00 2026-07-31 $0,02 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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