Bugünkü native coin Fiyatı

Bugünkü native coin (NATIVE) fiyatı $ 0,0001937 olup, son 24 saatte % 25,64 değişim gösterdi. Mevcut NATIVE / USD dönüşüm oranı NATIVE başına $ 0,0001937 şeklindedir.

native coin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NATIVE şeklindedir. Son 24 saat içinde NATIVE, $ 0,000168 (en düşük) ile $ 0,0004028 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NATIVE, son bir saatte -%0,77 ve son 7 günde -%80,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,95K seviyesine ulaştı.

native coin (NATIVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,95K$ 56,95K $ 56,95K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki native coin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,95K. Dolaşımdaki NATIVE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.