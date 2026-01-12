Bugünkü PlusMore Fiyatı

Bugünkü PlusMore (PLUS) fiyatı $ 3,8 olup, son 24 saatte % 25,74 değişim gösterdi. Mevcut PLUS / USD dönüşüm oranı PLUS başına $ 3,8 şeklindedir.

PlusMore, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PLUS şeklindedir. Son 24 saat içinde PLUS, $ 2,53 (en düşük) ile $ 4,509 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLUS, son bir saatte +%7,64 ve son 7 günde -%24,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 32,54K seviyesine ulaştı.

PlusMore (PLUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 32,54K$ 32,54K $ 32,54K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,80M$ 3,80M $ 3,80M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

