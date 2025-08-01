Prisma Finance (PRISMA) Nedir?

Prisma, Ethereum likit staking tokenlerinin (LST'ler) tam potansiyelini gerçekleştirmeye odaklanan yeni bir DeFi ilkelidir. Protokol, LST'lerin teminat olarak hizmet ettiği mkUSD adlı CDP destekli bir stabilcoin sağlar.

Prisma Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Prisma Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Prisma Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Prisma Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PRISMA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Prisma Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Prisma Finance Fiyat Geçmişi

PRISMA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PRISMA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Prisma Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Prisma Finance (PRISMA) Token Ekonomisi

Prisma Finance (PRISMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRISMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Prisma Finance (PRISMA) Satın Alma

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PRISMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PRISMA / VND ₫ 1.055,7578 1 PRISMA / AUD A$ 0,0617848 1 PRISMA / GBP ￡ 0,03009 1 PRISMA / EUR € 0,0345032 1 PRISMA / USD $ 0,04012 1 PRISMA / MYR RM 0,1697076 1 PRISMA / TRY ₺ 1,6316804 1 PRISMA / JPY ¥ 5,89764 1 PRISMA / ARS ARS$ 54,2891804 1 PRISMA / RUB ₽ 3,1923484 1 PRISMA / INR ₹ 3,4952544 1 PRISMA / IDR Rp 657,7048128 1 PRISMA / KRW ₩ 55,5678048 1 PRISMA / PHP ₱ 2,3077024 1 PRISMA / EGP ￡E. 1,923754 1 PRISMA / BRL R$ 0,2218636 1 PRISMA / CAD C$ 0,0549644 1 PRISMA / BDT ৳ 4,8432864 1 PRISMA / NGN ₦ 60,695542 1 PRISMA / UAH ₴ 1,6557524 1 PRISMA / VES Bs 4,93476 1 PRISMA / CLP $ 38,9164 1 PRISMA / PKR Rs 11,2412228 1 PRISMA / KZT ₸ 21,500308 1 PRISMA / THB ฿ 1,301894 1 PRISMA / TWD NT$ 1,1979832 1 PRISMA / AED د.إ 0,1472404 1 PRISMA / CHF Fr 0,032096 1 PRISMA / HKD HK$ 0,3145408 1 PRISMA / MAD .د.م 0,3626848 1 PRISMA / MXN $ 0,7558608 1 PRISMA / PLN zł 0,1476416 1 PRISMA / RON лв 0,1757256 1 PRISMA / SEK kr 0,3875592 1 PRISMA / BGN лв 0,0674016 1 PRISMA / HUF Ft 13,8056932 1 PRISMA / CZK Kč 0,8517476 1 PRISMA / KWD د.ك 0,01215636 1 PRISMA / ILS ₪ 0,1368092

Prisma Finance Kaynağı

Prisma Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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