Bugünkü Claude Organelle (SAMARA) fiyatı $ 0,0007456 olup, son 24 saatte % 135,59 değişim gösterdi. Mevcut SAMARA / USD dönüşüm oranı SAMARA başına $ 0,0007456 şeklindedir.

Claude Organelle, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SAMARA şeklindedir. Son 24 saat içinde SAMARA, $ 0,0001667 (en düşük) ile $ 0,00148 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SAMARA, son bir saatte -%10,42 ve son 7 günde +%24,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 107,53K seviyesine ulaştı.

Claude Organelle (SAMARA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 107,53K$ 107,53K $ 107,53K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Claude Organelle piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 107,53K. Dolaşımdaki SAMARA arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.