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SKR Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Seeker (SKR) Bugünkü Teknik Analizi

Seeker (SKR) Bugünkü Teknik Analizi

Seeker Analiz sayfası, SKR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Seeker projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Seeker (SKR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,006868---%14,52-%27,08-%57,44
Seeker Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Seeker Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Seeker için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 5
Alış 7
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 7Nötr 3Alış 4
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00691
0,0069
R2
0,0069
0,0069
R1
0,0069
0,0069
PP
0,00689
0,00689
S1
0,00689
0,00689
S2
0,00688
0,00689
S3
0,00688
0,00688

Seeker Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,29M
$2,92 M
$3,21 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,06 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,09 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,09 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Seeker Sermaye Akışı

Net GirişSKRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-08-02-$0,04 M0,01
2026-08-01$0,02 M0,01
2026-07-31-$0,05 M0,01
2026-07-30$0,01 M0,01
2026-07-29$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Seeker Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Seeker (SKR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Seeker fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SKR/USDT
$0,006868
$0,006868$0,006868
+%1,05
8.26M (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SKR / USD Hesaplayıcı

Miktar

SKR
SKR
USD
USD

1 SKR = 0,006868 USD

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