Bloomberg Galaxy Crypto Index Fiyatı (BGCI)
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), şu anda 3,34 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 80,11K USD piyasa değerine sahiptir. BGCI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bloomberg Galaxy Crypto Index / USD fiyat değişimi, $ +0,121333.
Son 30 gün içerisinde, Bloomberg Galaxy Crypto Index / USD fiyat değişimi, $ +0,8803435060.
Son 60 gün içerisinde, Bloomberg Galaxy Crypto Index / USD fiyat değişimi, $ +0,8305942060.
Son 90 gün içerisinde, Bloomberg Galaxy Crypto Index / USD fiyat değişimi, $ +1,132108486244012.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,121333
|+%3,77
|30 Gün
|$ +0,8803435060
|+%26,36
|60 Gün
|$ +0,8305942060
|+%24,87
|90 Gün
|$ +1,132108486244012
|+%51,28
En güncel Bloomberg Galaxy Crypto Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,05
+%3,77
-%3,43
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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|1 BGCI / VND
₫87.892,1
|1 BGCI / AUD
A$5,1436
|1 BGCI / GBP
￡2,505
|1 BGCI / EUR
€2,8724
|1 BGCI / USD
$3,34
|1 BGCI / MYR
RM14,1282
|1 BGCI / TRY
₺135,771
|1 BGCI / JPY
¥490,98
|1 BGCI / ARS
ARS$4.556,595
|1 BGCI / RUB
₽266,5988
|1 BGCI / INR
₹293,6862
|1 BGCI / IDR
Rp54.754,0896
|1 BGCI / KRW
₩4.626,0336
|1 BGCI / PHP
₱191,4822
|1 BGCI / EGP
￡E.161,823
|1 BGCI / BRL
R$18,4034
|1 BGCI / CAD
C$4,5758
|1 BGCI / BDT
৳406,7452
|1 BGCI / NGN
₦5.083,7138
|1 BGCI / UAH
₴139,3448
|1 BGCI / VES
Bs417,5
|1 BGCI / CLP
$3.226,44
|1 BGCI / PKR
Rs944,2848
|1 BGCI / KZT
₸1.803,433
|1 BGCI / THB
฿108,1492
|1 BGCI / TWD
NT$99,7992
|1 BGCI / AED
د.إ12,2578
|1 BGCI / CHF
Fr2,672
|1 BGCI / HKD
HK$26,1856
|1 BGCI / MAD
.د.م30,2938
|1 BGCI / MXN
$62,9924
|1 BGCI / PLN
zł12,3246
|1 BGCI / RON
лв14,6292
|1 BGCI / SEK
kr32,2644
|1 BGCI / BGN
лв5,6446
|1 BGCI / HUF
Ft1.152,0996
|1 BGCI / CZK
Kč70,9082
|1 BGCI / KWD
د.ك1,0187
|1 BGCI / ILS
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