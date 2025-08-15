Carrot by Puffer Fiyatı (CARROT)
Carrot by Puffer (CARROT), şu anda 0,105623 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,69M USD piyasa değerine sahiptir. CARROT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki CARROT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CARROT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Carrot by Puffer / USD fiyat değişimi, $ -0,0012454887901449.
Son 30 gün içerisinde, Carrot by Puffer / USD fiyat değişimi, $ +0,0406141031.
Son 60 gün içerisinde, Carrot by Puffer / USD fiyat değişimi, $ +0,0356411716.
Son 90 gün içerisinde, Carrot by Puffer / USD fiyat değişimi, $ +0,01351244978400854.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0012454887901449
|-%1,16
|30 Gün
|$ +0,0406141031
|+%38,45
|60 Gün
|$ +0,0356411716
|+%33,74
|90 Gün
|$ +0,01351244978400854
|+%14,67
En güncel Carrot by Puffer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,02
-%1,16
+%2,44
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
### What is $CARROT? $CARROT is an ERC-20 token replacing off-chain Puffer Points in Season 2. Earned via staking, liquidity, and gauge voting, $CARROT will convert to $PUFFER tokens at a set rate after Season 2. ### What is the $CARROT tokenomics? The total supply of CARROT tokens is capped at 100 million, with dynamic bi-weekly emissions based on the community-voted governance gauges. Rewards get allocated proportionally to gauge support. ### What is the $CARROT tokens rewards distribution mechanism? Community governance and gauge voting drive the $CARROT token rewards distribution mechanism. vePUFFER holders participate in bi-weekly voting to allocate voting power to specific gauges, such as liquidity pools or protocol integrations. After the conclusion of the voting epoch, the reward epoch starts where vePUFFER holders, pufETH holders, and liquidity providers can claim their $CARROT tokens (with a 30-day vesting cliff) these rewards will be proportionally distributed based on how the voting power is allocated. ### Where Can I Buy CARROT? CARROT is available for trading on Uniswap: https://app.uniswap.org/explore/tokens/ethereum/0x282a69142bac47855c3fbe1693fcc4ba3b4d5ed6 ### How are $CARROT rewards claimed, and what is the 30-day cliff period? $CARROT rewards are claimable anytime during the reward epoch or up to one year after Season 2. Claimed tokens have a 30-day lock period before withdrawal, with each claim resetting the timer.
Carrot by Puffer (CARROT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CARROT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
