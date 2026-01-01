Bugünkü DebtReliefBot Fiyatı

Bugünkü DebtReliefBot (DRB) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 69,78 değişim gösterdi. Mevcut DRB / USD dönüşüm oranı DRB başına $ 0 şeklindedir.

DebtReliefBot, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.487.343 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B DRB şeklindedir. Son 24 saat içinde DRB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DRB, son bir saatte +%6,82 ve son 7 günde +%280,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DebtReliefBot (DRB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,49M$ 22,49M $ 22,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,49M$ 22,49M $ 22,49M Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki DebtReliefBot piyasa değeri $ 22,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRB arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,49M.