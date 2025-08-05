LoopBurn (LBP) Nedir?

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

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LoopBurn (LBP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

LoopBurn (LBP) Token Ekonomisi

LoopBurn (LBP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LBP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!