POLYGON MASCOT Fiyatı (POLY)
POLYGON MASCOT (POLY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,35K USD piyasa değerine sahiptir. POLY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki POLY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, POLY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, POLYGON MASCOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, POLYGON MASCOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, POLYGON MASCOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, POLYGON MASCOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%7,56
|60 Gün
|$ 0
|+%21,40
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel POLYGON MASCOT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We have launched $POLY the Polygon Mascot. X is full of mascots now, there was Lester from Litecoin that reached 160mil. And now there is poly the polygon mascot, we are a memecoin and we want to be the mascot of polygon on solana. All we want to do is keep increasing our exposure. We have been seen by polygon official handle. And they liked our tweet on our main official account. We are now starting to process listings starting for CG and CMC, after that our next goal is start finishing talks and get deals with tier 2 BitMart and Lbit Cexs. Crypto X has already posted about us and we are lining up more KOLs to keep increasing our reach.
POLYGON MASCOT (POLY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POLY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
