Bugünkü Snowballs (SNOWBALLS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 10,87 değişim gösterdi. Mevcut SNOWBALLS / USD dönüşüm oranı SNOWBALLS başına $ 0 şeklindedir.

Snowballs, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.152,04 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 906,16M SNOWBALLS şeklindedir. Son 24 saat içinde SNOWBALLS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SNOWBALLS, son bir saatte -%1,16 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Piyasa Değeri $ 7,15K$ 7,15K $ 7,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,15K$ 7,15K $ 7,15K Dolaşım Arzı 906,16M 906,16M 906,16M Toplam Arz 906.161.976,453605 906.161.976,453605 906.161.976,453605

Şu anki Snowballs piyasa değeri $ 7,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNOWBALLS arzı 906,16M olup, toplam arzı 906161976.453605. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,15K.