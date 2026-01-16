Bitcoin Mendekati $98K: Apakah Permintaan Akan Menyerap Pasokan dari Pemegang Jangka Panjang?

Bitcoin telah memulai tahun ini dengan kekuatan yang stabil, mencetak dua tertinggi yang lebih tinggi dan secara singkat mencapai area $98,000. Pergerakan ini telah meningkatkan sentimen setelah berbulan-bulan aksi yang tidak menentu. Namun, reli ini sekarang telah mencapai zona harga yang berulang kali membatasi kenaikan di masa lalu, menempatkan pasar pada titik keputusan yang penting.

Data yang dibagikan oleh Glassnode menunjukkan Bitcoin berada dalam kisaran ketat yang dimiliki oleh pembeli jangka panjang yang membeli dari April hingga Juli 2025. Ini dengan aset menghadapi penjualan di dekat tertinggi siklus pasar terakhir. Setelah memantul dari terendah November, reli berulang kali menemui resistensi antara $93,000 dan $110,000.

Peta panas basis biaya pemegang jangka panjang menunjukkan bahwa rebound tidak terus berlanjut setelah harga memasuki kisaran ini. Penjual terus masuk untuk menghentikan pemulihan yang jelas dalam tren. Zona ini telah memisahkan siklus masa lalu menjadi koreksi dan bull run yang bertahan lama. Bitcoin sekali lagi memeriksa apakah permintaan cukup kuat untuk menyerap pasokan dari pemegang yang membeli dengan harga lebih tinggi sebelumnya.

Sumber: Glassnode

Kepercayaan Bergantung Pada Dukungan Pemegang Jangka Pendek

Dengan tekanan jual dari koin yang lebih lama kembali datang, perhatian tertuju pada basis biaya pemegang jangka pendek—sekitar $98,300. Itu adalah harga rata-rata yang telah dibayar pembeli baru dan sering bertindak seperti indikator kepercayaan. Tetap di atasnya berarti permintaan terkini cukup kuat untuk menjaga orang tetap dalam profit.

Sumber: Glassnode

Secara historis, Bitcoin harus mendapatkan kembali dan tetap di atas level ini untuk menetapkan tren naik yang lebih tinggi. Jika tidak bisa, pembeli cenderung mundur dan menjual ke setiap penurunan harga. Dalam skenario ini, tetap di atas level $98,300 dalam pergerakan sideways penting untuk kelanjutan momentum naik dan untuk menghindari jatuh kembali ke pola terikat kisaran.

Penjualan Melambat Saat Permintaan Mengambil Peran Utama

Namun, pemegang jangka panjang sedang menjual, hanya benar-benar melambat. Saat ini, sekitar 12,800 BTC per minggu direalisasikan sebagai profit, jauh di bawah lebih dari 100,000 BTC per minggu yang terlihat lebih awal dalam siklus. Konsekuensi dari perlambatan ini berarti orang-orang mengambil profit tetapi tidak terburu-buru.

Pada saat yang sama, uang institusional tampaknya stabil. ETF Bitcoin Spot telah kembali positif dan merupakan sumber permintaan yang stabil setelah berbulan-bulan arus keluar. Beberapa data exchange juga menunjukkan aktivitas spot yang membaik, dengan Binance kembali ke pembelian bersih dan tekanan jual di Coinbase mereda.

