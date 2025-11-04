BursaDEX+
Saham perusahaan penambangan Bitcoin Cipher Mining melonjak lebih dari 32% setelah pengumuman kemitraan signifikan 15 tahun dengan raksasa teknologi Amazon Web Services. Kolaborasi ini menandakan tren yang berkembang dari perusahaan teknologi besar yang secara aktif terlibat dengan industri blockchain dan penambangan kripto, menyoroti integrasi cryptocurrency yang semakin meningkat dengan teknologi perusahaan mainstream. Cipher Mining menandatangani [...]

Cipher Mining Meledak dengan Kesepakatan Amazon Senilai $5,5B dalam Ekspansi AI

Oleh: Crypto Breaking News
2025/11/04 09:46
Cipher Mining Meledak Dengan Kesepakatan Amazon Senilai $5,5b Dalam Ekspansi AI

Saham perusahaan penambangan Bitcoin Cipher Mining melonjak lebih dari 32% setelah pengumuman kemitraan 15 tahun yang signifikan dengan raksasa teknologi Amazon Web Services. Kolaborasi ini menandakan tren yang berkembang dari perusahaan teknologi besar yang secara aktif terlibat dengan industri blockchain dan penambangan kripto, menyoroti integrasi cryptocurrency yang semakin meningkat dengan teknologi perusahaan mainstream.

  • Cipher Mining menandatangani perjanjian sewa 15 tahun senilai $5,5 miliar dengan Amazon Web Services untuk mendukung beban kerja AI dan operasi penambangan kripto.
  • Tahap peluncuran kesepakatan dijadwalkan pada Juli dan Agustus 2024, menyediakan ruang dan kapasitas daya terbarukan untuk operasi perusahaan yang berkembang.
  • Cipher melaporkan pengurangan substansial dalam kerugian bersih dan kenaikan pendapatan yang disesuaikan untuk Q3, meningkatkan kepercayaan investor dan harga saham.
  • Terutama, Cipher terus mendiversifikasi aliran pendapatan dengan memanfaatkan kemitraan dengan raksasa teknologi seperti Google dan Microsoft, serta memperluas ke layanan hosting AI.
  • Secara keseluruhan, kolaborasi antara penambang kripto dan pemimpin industri menandai era baru keterlibatan institusional dalam pasar blockchain dan aset digital.

Penambang Bitcoin semakin mendiversifikasi di luar produksi cryptocurrency semata, merambah ke sektor AI dan komputasi kinerja tinggi (HPC) setelah halving Bitcoin pada April 2024. Pergeseran ini bertujuan untuk mengimbangi imbalan penambangan yang berkurang, yang sekarang berjumlah 3,125 BTC per blok, dengan menawarkan layanan tambahan seperti hosting data dan dukungan proyek AI.

Cipher dan Google memperkuat aliansi strategis

Dalam perkembangan yang patut dicatat, Google mengakuisisi 5,4% saham di Cipher Mining awal tahun ini, sebagai bagian dari kolaborasi pusat data multi-tahun senilai $3 miliar dengan perusahaan infrastruktur AI Fluidstack. Kemitraan ini menggarisbawahi hubungan yang semakin dalam antara perusahaan teknologi besar dan penambang kripto, menekankan pentingnya teknologi blockchain dalam ekosistem perusahaan.

Selain kesepakatan dengan Amazon, Cipher mengumumkan kepemilikan mayoritas dalam usaha patungan untuk mengembangkan fasilitas hosting AI 1-gigawatt bernama Colchis di Texas Barat. Dalam usaha ini, Cipher akan membiayai sebagian besar proyek dan memegang 95% kepemilikan saham, memposisikan perusahaan di garis depan ekspansi infrastruktur AI di wilayah tersebut.

Kolaborasi dan tren industri yang lebih luas

Kesepakatan antara penambang kripto dan raksasa teknologi semakin meningkat. Misalnya, penambang Bitcoin IREN menandatangani kontrak layanan cloud GPU multi-tahun dengan Microsoft senilai hampir $10 miliar. Demikian pula, TeraWulf mengumumkan perjanjian hosting senilai $3,7 miliar dengan Fluidstack, didukung oleh perusahaan induk Google, Alphabet, menandakan minat yang berkembang untuk kemitraan infrastruktur di ruang kripto.

Tren industri ini mencerminkan penerimaan dan integrasi yang lebih luas dari layanan terkait blockchain dan kripto dalam sektor teknologi mainstream, menunjukkan bahwa perusahaan teknologi tradisional melihat nilai strategis dalam membangun hubungan jangka panjang dengan penambang dan perusahaan blockchain.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Cipher Mining Meledak dengan Kesepakatan Amazon Senilai $5,5B dalam Ekspansi AI di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

