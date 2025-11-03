Strategi Michael Saylor Melakukan Pembelian Bitcoin Lagi, Menambahkan 397 BTC Senilai $45,6 Juta

Bitcoin

Bitcoin tergelincir di bawah level $108.000 pada hari Senin, memperpanjang penarikan terbaru meskipun perusahaan Michael Saylor, Strategy, mengumumkan pembelian Bitcoin besar lainnya.

Perusahaan tersebut mengungkapkan telah memperoleh 397 BTC dengan nilai sekitar $45,6 juta pada harga rata-rata $114.771 per koin, melanjutkan strategi akumulasi jangka panjangnya.

Menurut postingan Saylor di X, perusahaan telah mencapai hasil Bitcoin 26,1% year-to-date pada tahun 2025, membawa total kepemilikannya menjadi 641.205 BTC yang menakjubkan, bernilai hampir $47,49 miliar dengan harga pembelian rata-rata $74.057. Akuisisi terbaru ini menegaskan kembali komitmen Strategy terhadap pendekatan treasuri yang berfokus pada Bitcoin, bahkan di tengah volatilitas pasar.

Keyakinan Jangka Panjang Saylor Tetap Tak Tergoyahkan

Meskipun terjadi penurunan harga Bitcoin baru-baru ini, Saylor secara konsisten mempertahankan bahwa Bitcoin mewakili penyimpan nilai jangka panjang yang utama. Kecepatan akumulasi perusahaannya yang stabil mencerminkan keyakinan bahwa koreksi jangka pendek adalah peluang untuk penempatan strategis.

Selama bertahun-tahun, pembelian Bitcoin oleh Strategy sering bertepatan dengan ketidakpastian pasar, pola yang dilihat banyak orang di komunitas kripto sebagai penguatan kepercayaan institusional pada aset digital.

Prospek Teknis Bitcoin: Momentum Melemah Di Bawah $108K

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $107.900, turun sekitar 2,3% dalam 24 jam terakhir, setelah mencapai titik terendah intraday $106.700. Grafik harian menunjukkan kelemahan berkelanjutan setelah beberapa upaya breakout yang gagal di atas $111.000.

Indikator teknis menunjukkan suasana pasar yang hati-hati. Relative Strength Index (RSI) telah turun menjadi 41, melayang mendekati wilayah oversold, sementara MACD tetap negatif, menunjukkan bahwa bearish masih mengendalikan. Analis menyoroti zona $106.000-$105.000 sebagai area dukungan kunci berikutnya, dengan potensi pemulihan hanya mungkin jika Bitcoin dapat merebut kembali $111.000 dalam sesi mendatang.

Dukungan Institusional Dapat Mencegah Penarikan Lebih Dalam

Meskipun pergerakan harga tetap lambat, akumulasi institusional terus memainkan peran stabilisasi. Pembelian Strategy mengikuti beberapa minggu arus masuk ETF Bitcoin yang lemah, menunjukkan bahwa pemegang korporasi besar masih yakin dengan trajektori jangka panjang Bitcoin.

Jika pasar mempertahankan dukungan di atas enam digit, analis percaya arus masuk institusional yang diperbarui dapat memicu pemulihan yang lebih luas menjelang bulan-bulan terakhir tahun 2025.

Sentimen Lebih Luas Masih Terbagi

Sentimen pasar tetap bercampur, dengan trader berhati-hati tentang faktor makroekonomi seperti kebijakan suku bunga AS dan arus modal ETF. Namun, pengumuman Saylor telah menambahkan catatan optimisme bagi pendukung Bitcoin yang melihat pembelian korporasi berkelanjutan sebagai sinyal jangka panjang yang positif.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Author

Alexander Zdravkov adalah seseorang yang selalu mencari logika di balik segala hal. Dia memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun di ruang kripto, di mana dia dengan terampil mengidentifikasi tren baru di dunia mata uang digital. Baik memberikan analisis mendalam atau laporan harian tentang semua topik, pemahaman mendalam dan antusiasmenya terhadap apa yang dia lakukan menjadikannya anggota tim yang berharga.

Cerita terkait

Artikel berikutnya