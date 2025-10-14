Prediksi Harga Shiba Inu 2025: Mengapa Presale Pepeto (PEPETO) Dengan Staking 221%, Tampak Seperti Koin Meme 100x Berikutnya

Shiba Inu (SHIB) tampaknya siap untuk bangkit kembali setelah beberapa bulan melemah, meskipun beberapa analis berpikir potensi kenaikannya mungkin tertinggal dari presale baru.

Lebih banyak trader beralih ke Pepeto (PEPETO), yang kini banyak dianggap sebagai kandidat meme dengan potensi 100x.

Dengan daya tarik presale yang kuat dan roadmap yang dibangun di sekitar utilitas praktis dan tokenomics yang disiplin, investor sedang menimbang kemungkinan lonjakan SHIB dibandingkan dengan jalur pertumbuhan Pepeto . Berikut adalah ringkasannya, dengan sentimen yang berhati-hati namun membaik di antara para trader di berbagai tempat utama dalam beberapa minggu mendatang.

Pola harga SHIB mengisyaratkan potensi kenaikan 138%

Shiba Inu telah menghabiskan beberapa bulan terakhir bergerak di zona $0,00001–$0,000013, membentuk apa yang banyak orang lihat sebagai dasar yang kokoh. Ini terjadi setelah penurunan tajam dari $0,000033 pada Q4 2024, kemunduran yang membuat banyak pemegang kecewa.

Kini beberapa komentator melihat kekuatan awal kembali. CoinCodex memproyeksikan SHIB bisa naik hingga 138% selama tahun depan, berpotensi mengunjungi kembali puncak sebelumnya. Pengaturan ini membantu kasus tersebut: RSI naik dari wilayah oversold, sementara tren akumulasi menunjukkan whale diam-diam menambah. Jika momentum berkembang, SHIB akhirnya bisa memberikan keuntungan jangka pendek bagi peserta yang sabar. Volume yang meningkat pada sesi hijau memperkuat gagasan bahwa minat sedang kembali.

Ekosistem Shiba Inu memicu minat baru

Di luar grafik, ekosistem Shiba Inu terus berkembang. Shibarium Layer-2 terus berkembang, dengan transaksi harian rata-rata di atas 3 juta selama bulan lalu. Para pengembang juga mengiterasi Metaverse dan ShibaSwap, menandakan dorongan ke arah utilitas daripada perdagangan berbasis hype semata.

Namun, kehati-hatian tetap ada, karena float beredar SHIB yang besar dapat meredam pergerakan eksplosif. Di sinilah perbandingan dengan token yang lebih baru seperti Pepeto (PEPETO) masuk ke dalam diskusi. Moderator komunitas juga mencatat keterlibatan yang lebih tinggi di forum dan feed sosial.

Sementara SHIB bisa secara wajar naik dua atau tiga kali lipat, banyak yang berpendapat fundamental Pepeto dan posisi masuk presale yang rendah menempatkannya untuk pengembalian yang luar biasa, menjadikannya kandidat meme terkemuka untuk siklus ini.

Analis menyebut Pepeto sebagai koin meme 100x berikutnya, inilah alasannya:

Pepeto dibangun di atas Ethereum, menawarkan keselarasan EVM penuh dan perdagangan bebas gas melalui bursa PepetoSwap-nya. Ini juga menyediakan staking dan jembatan lintas rantai, memberikan alat konkret daripada hanya meme. Tumpukan ini bertujuan untuk mempersingkat jalur dari keingintahuan ke penggunaan sehari-hari.

Momentum presale & peluncuran bursa demo

Presale telah melampaui $7 juta, dengan pembeli baru datang setiap hari. Demo publik dari bursa Pepeto memicu perhatian baru di Twitter, Telegram, dan saluran influencer. Platform yang berfungsi menandakan produk nyata yang maju dengan cepat.

Imbalan staking

Pepeto saat ini menawarkan hasil staking hingga 221% APY, memberi imbalan kepada pengunci awal. Dengan setiap tahap, harga presale melangkah lebih tinggi, memberikan keunggulan bawaan bagi penggerak pertama. Tidak seperti token yang dipimpin oleh hype semata, Pepeto dirancang untuk partisipasi yang berkembang.

Pasokan langka & daya tarik komunitas yang kuat

Dengan batas 420 triliun token yang mencerminkan struktur Pepe, Pepeto memadukan daya tarik meme dengan mekanisme yang jelas. Alih-alih hadiah yang tersebar, tim berfokus pada pengiriman dan transparansi, pendekatan yang cenderung dihargai oleh pemegang jangka panjang.

Di mana SHIB mungkin mengelola ayunan 2x, analis mengatakan Pepeto bisa menjadi nama meme berikutnya yang mampu meledak 100x. Latar belakang ini selaras dengan sentimen meme dan fokus utilitas pasar yang diperbarui.

Cara Membeli Pepeto Sekarang

Hubungkan MetaMask atau Trust Wallet Anda

Kunjungi situs resmi: pepeto.io

Pilih untuk membayar dengan USDT, ETH, BNB, atau kartu

Beli dengan harga presale aktif

Stake token Anda untuk imbalan tinggi, lalu tahan saat produk berkembang

Kesimpulan

Indikator Shiba Inu mendukung kemungkinan rebound 138%, dan ekosistemnya terus berkembang. Bagi mereka yang bersedia melihat melampaui sepuluh besar biasa, pembukaan yang lebih baik mungkin ada dalam cerita tahap awal seperti Pepeto.

Dengan bursa demo yang berfungsi, imbalan staking 221%, dan lebih dari $7M yang telah terkumpul, Pepeto semakin dibingkai sebagai harapan 100x. Pertanyaannya bukan apakah SHIB akan naik, tetapi apakah Pepeto akan mengunggulinya.

Disclaimer

Selalu beli Pepeto hanya dari situs web resmi: https://pepeto.io . Waspadalah terhadap penipuan yang menggunakan nama proyek. Untuk informasi lebih lanjut tentang PEPETO, kunjungi tautan di bawah ini: Situs Web: https://pepeto.io

Whitepaper: https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true

Telegram: https://t.me/pepeto_channel

Instagram: https://www.instagram.com/pepetocoin/