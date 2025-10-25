Sygnum Bank Memperkenalkan Sistem Pinjaman Bitcoin yang Memungkinkan Klien Menyimpan Kunci Mereka

Bitcoin

Pelopor aset digital Swiss Sygnum Bank telah mengumumkan kerangka kerja pinjaman baru yang dapat mengubah cara kerja kredit berbasis Bitcoin.

Bekerja sama dengan platform pinjaman blockchain Debifi, bank tersebut sedang mengembangkan sistem yang memungkinkan peminjam mengambil pinjaman fiat tanpa menyerahkan kendali penuh atas BTC mereka.

Jenis Baru Kredit Berbasis Bitcoin

Dijadwalkan debut pada awal 2026, produk yang akan datang – dibangun di sekitar model kustodi multisignature – memberikan klien otoritas bersama atas jaminan mereka. Alih-alih menyerahkan Bitcoin mereka sepenuhnya kepada pemberi pinjaman, peminjam akan berpartisipasi dalam skema tiga-dari-lima tanda tangan, di mana beberapa pihak independen harus mengotorisasi setiap pergerakan dana.

Model tersebut, yang disebut MultiSYG, secara efektif mencegah pihak ketiga menggunakan kembali atau memanfaatkan jaminan pelanggan – praktik yang dikenal sebagai rehypothecation yang telah melanda banyak platform pinjaman kripto tradisional. Sygnum mengatakan sistem ini memberikan transparansi dan self-custody yang telah lama dituntut oleh banyak pemegang Bitcoin institusional.

Pengaturan ini juga memungkinkan pengguna untuk memverifikasi kepemilikan mereka secara langsung di blockchain, memberikan lapisan kepercayaan tambahan dalam industri yang masih membangun kembali kepercayaan setelah bertahun-tahun kegagalan tersentralisasi.

Bagaimana Ini Cocok Dengan Kebangkitan Finansial Bitcoin

Pengumuman ini datang selama fase comeback untuk pembiayaan berbasis Bitcoin, karena peminjaman aset digital menemukan daya tarik baru setelah keruntuhannya pada 2022. Serangkaian kesepakatan skala besar tahun ini telah memperkenalkan kembali BTC sebagai jaminan yang kredibel dalam keuangan mainstream.

Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan seperti Riot Platforms dan Cleanspark telah memanfaatkan cadangan Bitcoin mereka untuk mengamankan jalur kredit senilai $100 juta, sementara pemberi pinjaman institusional seperti Cantor Fitzgerald dan FalconX telah menyusun fasilitas sembilan angka yang didukung sepenuhnya oleh kepemilikan kripto.

Pendekatan Sygnum, bagaimanapun, mengambil jalur yang berbeda – memadukan struktur perbankan tradisional dengan transparansi onchain, model hybrid yang dapat menarik bagi bendahara perusahaan, penambang, dan investor bernilai tinggi yang mencari likuiditas tanpa kehilangan kustodi.

Membawa Standar Perbankan ke Keuangan Onchain

Kolaborasi antara Sygnum dan Debifi mencerminkan gerakan yang lebih luas untuk menggabungkan alat keuangan terdesentralisasi dengan praktik perbankan yang diatur. Dengan menanamkan Bitcoin ke dalam kerangka multisignature di bawah pengawasan Swiss, Sygnum bertujuan untuk membuktikan bahwa pinjaman yang aman, patuh, dan dapat diverifikasi dapat sepenuhnya ada di atas rel blockchain.

Para analis melihat langkah ini sebagai tonggak potensial bagi lanskap perbankan kripto Eropa, terutama mengingat reputasi Swiss untuk kejelasan regulasi dan inovasi.

Bagi Sygnum, yang sudah melayani klien institusional di lebih dari 15 yurisdiksi, model MultiSYG dapat menjadi dasar untuk generasi baru produk kredit aset digital – di mana peminjam tidak harus memilih antara likuiditas dan kedaulatan.

Dalam pasar yang masih berhati-hati setelah krisis pinjaman masa lalu, memberikan klien kendali atas kunci Bitcoin mereka sendiri mungkin adalah hal yang tepat yang dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan jangka panjang.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Author

Reporter di Coindoo

Cerita terkait

Artikel berikutnya