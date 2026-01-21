BursaDEX+
Harga live 我是未来 hari ini adalah 0.003411 USD. Kapitalisasi pasar 我是未来 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 我是未来 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang 我是未来

Info Harga 我是未来

Penjelasan 我是未来

Tokenomi 我是未来

Prakiraan Harga 我是未来

Riwayat 我是未来

Panduan Membeli 我是未来

Konverter 我是未来 ke Mata Uang Fiat

Spot 我是未来

Harga 我是未来(我是未来)

Harga Live 1 我是未来 ke USD:

$0.003429
$0.003429
+242.90%1D
USD
Grafik Harga Live 我是未来 (我是未来)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 20:47:56 (UTC+8)

Harga 我是未来 Hari Ini

Harga live 我是未来 (我是未来) hari ini adalah $ 0.003411, dengan perubahan 242.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 我是未来 ke USD saat ini adalah $ 0.003411 per 我是未来.

我是未来 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 我是未来. Selama 24 jam terakhir, 我是未来 diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.003411 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 我是未来 bergerak +16.53% dalam satu jam terakhir dan +241.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.60K.

Informasi Pasar 我是未来 (我是未来)

--
----

$ 5.60K
$ 5.60K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar 我是未来 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.60K. Suplai beredar 我是未来 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga 我是未来 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001
$ 0.001
Low 24 Jam
$ 0.003411
$ 0.003411
High 24 Jam

$ 0.001
$ 0.001

$ 0.003411
$ 0.003411

--
----

--
----

+16.53%

+242.90%

+241.10%

+241.10%

Riwayat Harga 我是未来 (我是未来) USD

Pantau perubahan harga 我是未来 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002429+242.90%
30 Days$ +0.002411+241.10%
60 Hari$ +0.002411+241.10%
90 Hari$ +0.002411+241.10%
Perubahan Harga 我是未来 Hari Ini

Hari ini, 我是未来 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002429 (+242.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga 我是未来 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.002411 (+241.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga 我是未来 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 我是未来 terlihat mengalami perubahan $ +0.002411 (+241.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga 我是未来 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.002411 (+241.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 我是未来 (我是未来)?

Lihat halaman Riwayat Harga 我是未来 sekarang.

Analisis AI untuk 我是未来

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk 我是未来, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga 我是未来?

Beberapa faktor memengaruhi harga mata uang kripto:

1. Dinamika penawaran dan permintaan – Penawaran terbatas dengan permintaan yang meningkat mendorong harga naik
2. Sentimen pasar dan psikologi investor – Ketakutan, keserakahan, dan spekulasi menciptakan volatilitas
3. Berita regulasi dan kebijakan pemerintah – Regulasi yang positif atau negatif berdampak pada harga
4. Adopsi dan kasus penggunaan nyata – Semakin banyak utilitas, semakin tinggi nilai
5. Perkembangan dan pembaruan teknologi
6. Liputan media dan tren media sosial
7. Faktor makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga
8. Daftar di bursa dan volume perdagangan
9. Gerakan paus dan transaksi besar
10. Persaingan dari mata uang kripto lainnya

Mengapa orang ingin tahu harga 我是未来 hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga mata uang kripto hari ini karena pasar kripto sangat volatil dengan perubahan harga yang cepat. Harga real-time membantu para pedagang membuat keputusan beli/jual yang terinformasi, melacak nilai portofolio, mengidentifikasi tren pasar, dan melakukan perdagangan tepat waktu untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian.

Prediksi Harga untuk 我是未来

Prediksi Harga 我是未来 (我是未来) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 我是未来 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 我是未来 (我是未来) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 我是未来 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga 我是未来 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 我是未来 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga 我是未来.

Cara membeli & berinvestasi 我是未来 di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan 我是未来? Pembelian 我是未来 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli 我是未来. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian 我是未来 (我是未来) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan 我是未来 akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli 我是未来 (我是未来)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan 我是未来

Dengan memiliki 我是未来, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli 我是未来 (我是未来) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Sumber Daya 我是未来

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 我是未来, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 我是未来

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 20:47:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 我是未来 (我是未来)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-20 22:09:49Kabar Industri Terkini
Emas spot melonjak dalam jangka pendek, menembus $4.740/oz, mencapai rekor tertinggi baru
01-20 13:14:57Kabar Industri Terkini
Komentar Trump tentang Tarif UE, Emas Tembus Rekor Tertinggi Baru, Bitcoin Turun Sebentar
01-19 16:31:41Kabar Industri Terkini
Sektor Privasi Mengalami Reli Berantai, DUSK Melonjak Lebih dari 120% dalam Satu Hari
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya

我是未来 Berita Populer

Kaspersky dan Codebase Technologies menandatangani MoU untuk memperkuat keamanan siber dalam perbankan digital dan solusi fintech

Kaspersky dan Codebase Technologies menandatangani MoU untuk memperkuat keamanan siber dalam perbankan digital dan solusi fintech

January 21, 2026
Paus Solana Jual 168K SOL, Momentum Bearish Mengisyaratkan Risiko Penurunan ke $100

Paus Solana Jual 168K SOL, Momentum Bearish Mengisyaratkan Risiko Penurunan ke $100

January 21, 2026
Stablecoin, bukan XRP, diperkirakan akan menggerakkan penyelesaian global, kata Long dari Ripple

Stablecoin, bukan XRP, diperkirakan akan menggerakkan penyelesaian global, kata Long dari Ripple

January 21, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi 我是未来 Selengkapnya

我是未来 USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada 我是未来 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures 我是未来 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar 我是未来 (我是未来) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume 我是未来 secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
我是未来/USDT
$0.003429
$0.003429
+242.90%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.2640

$0.00957

$0.011279

$0.011279

$151.00

$0.03370

$0.028016

$0.021526

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 我是未来 ke USD

Jumlah

我是未来
我是未来
USD
USD

1 我是未来 = 0.003411 USD