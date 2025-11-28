Harga WUWEI Hari Ini

Harga live WUWEI (無為) hari ini adalah $ 0.00003092, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 無為 ke USD saat ini adalah $ 0.00003092 per 無為.

WUWEI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 無為. Selama 24 jam terakhir, 無為 diperdagangkan antara $ 0.00002578 (low) dan $ 0.00003211 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 無為 bergerak -0.49% dalam satu jam terakhir dan +25.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 53.58K.

Informasi Pasar WUWEI (無為)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 53.58K$ 53.58K $ 53.58K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar WUWEI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.58K. Suplai beredar 無為 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.