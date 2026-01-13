Harga 1 Hari Ini

Harga live 1 (1YIHE) hari ini adalah $ 0.0001644, dengan perubahan 8.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 1YIHE ke USD saat ini adalah $ 0.0001644 per 1YIHE.

1 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 1YIHE. Selama 24 jam terakhir, 1YIHE diperdagangkan antara $ 0.00015 (low) dan $ 0.0002369 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 1YIHE bergerak -1.80% dalam satu jam terakhir dan -8.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.62K.

Informasi Pasar 1 (1YIHE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.62K$ 54.62K $ 54.62K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar 1 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.62K. Suplai beredar 1YIHE adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.