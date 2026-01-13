Harga 1to1 Hari Ini

Harga live 1to1 (1TO1) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 1TO1 ke USD saat ini adalah $ 0 per 1TO1.

1to1 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,174.39, dengan suplai yang beredar 999.91M 1TO1. Selama 24 jam terakhir, 1TO1 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 1TO1 bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -16.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 1to1 (1TO1)

Kapitalisasi Pasar $ 6.17K$ 6.17K $ 6.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.17K$ 6.17K $ 6.17K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,913,906.101761 999,913,906.101761 999,913,906.101761

