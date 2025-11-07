BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Semantic Layer hari ini adalah 0.08109 USD. Lacak informasi harga aktual 42 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 42 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Semantic Layer hari ini adalah 0.08109 USD. Lacak informasi harga aktual 42 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 42 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 42

Info Harga 42

Penjelasan 42

Situs Web Resmi 42

Tokenomi 42

Prakiraan Harga 42

Riwayat 42

Panduan Membeli 42

Konverter 42 ke Mata Uang Fiat

Spot 42

Futures USDT-M 42

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Semantic Layer

Harga Semantic Layer(42)

Harga Live 1 42 ke USD:

$0.08117
$0.08117$0.08117
-0.64%1D
USD
Grafik Harga Live Semantic Layer (42)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:00:57 (UTC+8)

Informasi Harga Semantic Layer (42) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07745
$ 0.07745$ 0.07745
Low 24 Jam
$ 0.09335
$ 0.09335$ 0.09335
High 24 Jam

$ 0.07745
$ 0.07745$ 0.07745

$ 0.09335
$ 0.09335$ 0.09335

$ 0.3058250932347683
$ 0.3058250932347683$ 0.3058250932347683

$ 0.07411559323417741
$ 0.07411559323417741$ 0.07411559323417741

-5.16%

-0.64%

-36.55%

-36.55%

Harga aktual Semantic Layer (42) adalah $ 0.08109. Selama 24 jam terakhir, 42 diperdagangkan antara low $ 0.07745 dan high $ 0.09335, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high42 adalah $ 0.3058250932347683, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07411559323417741.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 42 telah berubah sebesar -5.16% selama 1 jam terakhir, -0.64% selama 24 jam, dan -36.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Semantic Layer (42)

No.1020

$ 12.01M
$ 12.01M$ 12.01M

$ 636.56K
$ 636.56K$ 636.56K

$ 81.09M
$ 81.09M$ 81.09M

148.17M
148.17M 148.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.81%

BSC

Kapitalisasi Pasar Semantic Layer saat ini adalah $ 12.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 636.56K. Suplai beredar 42 adalah 148.17M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.09M.

Riwayat Harga Semantic Layer (42) USD

Pantau perubahan harga Semantic Layer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005228-0.64%
30 Days$ +0.03109+62.18%
60 Hari$ +0.03109+62.18%
90 Hari$ +0.03109+62.18%
Perubahan Harga Semantic Layer Hari Ini

Hari ini, 42 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0005228 (-0.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Semantic Layer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.03109 (+62.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Semantic Layer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 42 terlihat mengalami perubahan $ +0.03109 (+62.18%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Semantic Layer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.03109 (+62.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Semantic Layer (42)?

Lihat halaman Riwayat Harga Semantic Layer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Semantic Layer (42)

Semantic Layer is an infrastructure protocol that introduces Application-Controlled Execution (ACE) for decentralized applications (dApps). It allows dApps to internalize miner extractable value (MEV), scale their throughput independently of the base chain, and implement custom execution logic while retaining access to on-chain liquidity and composability. Semantic Layer operates as an execution layer that sits between dApps and the base blockchain. Instead of relying on validators or block builders, dApps using Semantic Layer can control the order and conditions of their users’ transactions.

Semantic Layer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Semantic Layer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 42 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Semantic Layer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Semantic Layer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Semantic Layer (USD)

Berapa nilai Semantic Layer (42) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Semantic Layer (42) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Semantic Layer.

Cek prediksi harga Semantic Layer sekarang!

Tokenomi Semantic Layer (42)

Memahami tokenomi Semantic Layer (42) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 42 sekarang!

Cara membeli Semantic Layer (42)

Ingin mengetahui cara membeli Semantic Layer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Semantic Layer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

42 ke Mata Uang Lokal

1 Semantic Layer(42) ke VND
2,133.88335
1 Semantic Layer(42) ke AUD
A$0.1248786
1 Semantic Layer(42) ke GBP
0.0616284
1 Semantic Layer(42) ke EUR
0.0697374
1 Semantic Layer(42) ke USD
$0.08109
1 Semantic Layer(42) ke MYR
RM0.3389562
1 Semantic Layer(42) ke TRY
3.4146999
1 Semantic Layer(42) ke JPY
¥12.40677
1 Semantic Layer(42) ke ARS
ARS$117.6915933
1 Semantic Layer(42) ke RUB
6.5877516
1 Semantic Layer(42) ke INR
7.1894394
1 Semantic Layer(42) ke IDR
Rp1,351.4994594
1 Semantic Layer(42) ke PHP
4.78431
1 Semantic Layer(42) ke EGP
￡E.3.8347461
1 Semantic Layer(42) ke BRL
R$0.4330206
1 Semantic Layer(42) ke CAD
C$0.1143369
1 Semantic Layer(42) ke BDT
9.8937909
1 Semantic Layer(42) ke NGN
116.6755356
1 Semantic Layer(42) ke COP
$310.6890369
1 Semantic Layer(42) ke ZAR
R.1.4077224
1 Semantic Layer(42) ke UAH
3.4106454
1 Semantic Layer(42) ke TZS
T.Sh.199.23813
1 Semantic Layer(42) ke VES
Bs18.08307
1 Semantic Layer(42) ke CLP
$76.38678
1 Semantic Layer(42) ke PKR
Rs22.9192776
1 Semantic Layer(42) ke KZT
42.6557727
1 Semantic Layer(42) ke THB
฿2.627316
1 Semantic Layer(42) ke TWD
NT$2.5121682
1 Semantic Layer(42) ke AED
د.إ0.2976003
1 Semantic Layer(42) ke CHF
Fr0.064872
1 Semantic Layer(42) ke HKD
HK$0.6300693
1 Semantic Layer(42) ke AMD
֏31.008816
1 Semantic Layer(42) ke MAD
.د.م0.7549479
1 Semantic Layer(42) ke MXN
$1.5050304
1 Semantic Layer(42) ke SAR
ريال0.3040875
1 Semantic Layer(42) ke ETB
Br12.4465041
1 Semantic Layer(42) ke KES
KSh10.4719626
1 Semantic Layer(42) ke JOD
د.أ0.05749281
1 Semantic Layer(42) ke PLN
0.2984112
1 Semantic Layer(42) ke RON
лв0.356796
1 Semantic Layer(42) ke SEK
kr0.7752204
1 Semantic Layer(42) ke BGN
лв0.1370421
1 Semantic Layer(42) ke HUF
Ft27.1197396
1 Semantic Layer(42) ke CZK
1.7093772
1 Semantic Layer(42) ke KWD
د.ك0.02481354
1 Semantic Layer(42) ke ILS
0.2651643
1 Semantic Layer(42) ke BOB
Bs0.559521
1 Semantic Layer(42) ke AZN
0.137853
1 Semantic Layer(42) ke TJS
SM0.7476498
1 Semantic Layer(42) ke GEL
0.2197539
1 Semantic Layer(42) ke AOA
Kz73.986516
1 Semantic Layer(42) ke BHD
.د.ب0.03048984
1 Semantic Layer(42) ke BMD
$0.08109
1 Semantic Layer(42) ke DKK
kr0.5238414
1 Semantic Layer(42) ke HNL
L2.1310452
1 Semantic Layer(42) ke MUR
3.73014
1 Semantic Layer(42) ke NAD
$1.4085333
1 Semantic Layer(42) ke NOK
kr0.827118
1 Semantic Layer(42) ke NZD
$0.1435293
1 Semantic Layer(42) ke PAB
B/.0.08109
1 Semantic Layer(42) ke PGK
K0.3462543
1 Semantic Layer(42) ke QAR
ر.ق0.2951676
1 Semantic Layer(42) ke RSD
дин.8.2322568
1 Semantic Layer(42) ke UZS
soʻm965.3569884
1 Semantic Layer(42) ke ALL
L6.8010183
1 Semantic Layer(42) ke ANG
ƒ0.1451511
1 Semantic Layer(42) ke AWG
ƒ0.145962
1 Semantic Layer(42) ke BBD
$0.16218
1 Semantic Layer(42) ke BAM
KM0.1370421
1 Semantic Layer(42) ke BIF
Fr239.13441
1 Semantic Layer(42) ke BND
$0.105417
1 Semantic Layer(42) ke BSD
$0.08109
1 Semantic Layer(42) ke JMD
$13.0027815
1 Semantic Layer(42) ke KHR
325.6623054
1 Semantic Layer(42) ke KMF
Fr34.62543
1 Semantic Layer(42) ke LAK
1,762.8260517
1 Semantic Layer(42) ke LKR
රු24.7219083
1 Semantic Layer(42) ke MDL
L1.3874499
1 Semantic Layer(42) ke MGA
Ar365.269905
1 Semantic Layer(42) ke MOP
P0.64872
1 Semantic Layer(42) ke MVR
1.248786
1 Semantic Layer(42) ke MWK
MK140.537079
1 Semantic Layer(42) ke MZN
MT5.1857055
1 Semantic Layer(42) ke NPR
रु11.490453
1 Semantic Layer(42) ke PYG
575.09028
1 Semantic Layer(42) ke RWF
Fr117.82377
1 Semantic Layer(42) ke SBD
$0.6665598
1 Semantic Layer(42) ke SCR
1.1295837
1 Semantic Layer(42) ke SRD
$3.121965
1 Semantic Layer(42) ke SVC
$0.7087266
1 Semantic Layer(42) ke SZL
L1.4069115
1 Semantic Layer(42) ke TMT
m0.283815
1 Semantic Layer(42) ke TND
د.ت0.23994531
1 Semantic Layer(42) ke TTD
$0.5489793
1 Semantic Layer(42) ke UGX
Sh283.49064
1 Semantic Layer(42) ke XAF
Fr46.05912
1 Semantic Layer(42) ke XCD
$0.218943
1 Semantic Layer(42) ke XOF
Fr46.05912
1 Semantic Layer(42) ke XPF
Fr8.35227
1 Semantic Layer(42) ke BWP
P1.0906605
1 Semantic Layer(42) ke BZD
$0.1629909
1 Semantic Layer(42) ke CVE
$7.7716656
1 Semantic Layer(42) ke DJF
Fr14.43402
1 Semantic Layer(42) ke DOP
$5.214087
1 Semantic Layer(42) ke DZD
د.ج10.5887322
1 Semantic Layer(42) ke FJD
$0.1848852
1 Semantic Layer(42) ke GNF
Fr705.07755
1 Semantic Layer(42) ke GTQ
Q0.6211494
1 Semantic Layer(42) ke GYD
$16.9607844
1 Semantic Layer(42) ke ISK
kr10.21734

Sumber Daya Semantic Layer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Semantic Layer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Semantic Layer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Semantic Layer

Berapa nilai Semantic Layer (42) hari ini?
Harga live 42 dalam USD adalah 0.08109 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 42 ke USD saat ini?
Harga 42 ke USD saat ini adalah $ 0.08109. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Semantic Layer?
Kapitalisasi pasar 42 adalah $ 12.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 42?
Suplai beredar 42 adalah 148.17M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 42?
42 mencapai harga ATH sebesar 0.3058250932347683 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 42?
42 mencapai harga ATL 0.07411559323417741 USD.
Berapa volume perdagangan 42?
Volume perdagangan 24 jam live 42 adalah $ 636.56K USD.
Akankah harga 42 naik lebih tinggi tahun ini?
42 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 42 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:00:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Semantic Layer (42)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 42 ke USD

Jumlah

42
42
USD
USD

1 42 = 0.08108 USD

Perdagangkan 42

42/USDT
$0.08117
$0.08117$0.08117
-0.57%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,949.87
$100,949.87$100,949.87

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.77
$3,304.77$3,304.77

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.48
$155.48$155.48

-0.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2844
$1.2844$1.2844

+49.69%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,949.87
$100,949.87$100,949.87

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.77
$3,304.77$3,304.77

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.48
$155.48$155.48

-0.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1953
$2.1953$2.1953

-1.75%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0004
$1.0004$1.0004

-1.54%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1165
$0.1165$0.1165

+133.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004058
$0.0004058$0.0004058

+170.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018880
$0.018880$0.018880

+1,788.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.699
$4.699$4.699

+369.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1165
$0.1165$0.1165

+133.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2844
$1.2844$1.2844

+49.69%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001586
$0.001586$0.001586

+45.77%