Analisis Teknis Alchemy (ACH) Hari Ini Halaman Analisis Alchemy menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Alchemy di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Alchemy (ACH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.004075 -- -5.68% -8.12% -45.06%

Indikator Teknikal Alchemy

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Alchemy di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 3 Beli 14 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 0 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.004079 0.004077 R2 0.004077 0.004075 R1 0.004076 0.004075 PP 0.004074 0.004074 S1 0.004073 0.004072 S2 0.004071 0.004072 S3 0.00407 0.004071

Sinyal Pasar Alchemy Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.10M $6.32 M $7.42 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.33 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Alchemy Aliran Masuk Bersih Harga ACHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.03 M 0.00 2026-07-26 $0.05 M 0.00 2026-07-25 -$0.02 M 0.00 2026-07-24 -$0.03 M 0.00 2026-07-23 -$0.03 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Alchemy (ACH) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Alchemy secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ACH / USDT $0.004079 $0.004079 $0.004079 0.00% 0.00% (USDT) Trade ACH / USDC $0.004072 $0.004072 $0.004072 0.00% 0.00% (USDT) Trade