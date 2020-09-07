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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Alchemy, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Alchemy, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Alchemy (ACH) Hari Ini

Analisis Teknis Alchemy (ACH) Hari Ini

Halaman Analisis Alchemy menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Alchemy di bawah ini.

Perubahan Harga Alchemy (ACH)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.004075---5.68%-8.12%-45.06%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Alchemy

Indikator Teknikal Alchemy

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Alchemy di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 3
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 0Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.004079
0.004077
R2
0.004077
0.004075
R1
0.004076
0.004075
PP
0.004074
0.004074
S1
0.004073
0.004072
S2
0.004071
0.004072
S3
0.00407
0.004071

Sinyal Pasar Alchemy

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.10M
$6.32 M
$7.42 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Alchemy

Aliran Masuk BersihHarga ACHUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.03 M0.00
2026-07-26$0.05 M0.00
2026-07-25-$0.02 M0.00
2026-07-24-$0.03 M0.00
2026-07-23-$0.03 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Alchemy Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Alchemy (ACH) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Alchemy secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ACH/USDT
$0.004079
$0.004079$0.004079
0.00%
0.00% (USDT)
ACH/USDC
$0.004072
$0.004072$0.004072
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ACH = 0.004074 USD

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