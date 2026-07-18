Analisis Teknis Delysium (AGI) Hari Ini Halaman Analisis Delysium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AGI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Delysium di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Delysium (AGI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003436 -- -3.97% -18.70% -66.97%

Indikator Teknikal Delysium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Delysium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 3 Netral 12 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 2 Netral 7 Beli 5 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 5 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003424 0.003424 R2 0.003424 0.003423 R1 0.003423 0.003423 PP 0.003423 0.003423 S1 0.003422 0.003422 S2 0.003422 0.003422 S3 0.003421 0.003422

Sinyal Pasar Delysium Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.26M $1.49 M $1.75 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Delysium Aliran Masuk Bersih Harga AGIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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