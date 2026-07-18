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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Delysium, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Delysium, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Delysium (AGI) Hari Ini

Analisis Teknis Delysium (AGI) Hari Ini

Halaman Analisis Delysium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AGI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Delysium di bawah ini.

Perubahan Harga Delysium (AGI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003436---3.97%-18.70%-66.97%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Delysium

Indikator Teknikal Delysium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Delysium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 3
Netral 12
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 2Netral 7Beli 5
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 5Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003424
0.003424
R2
0.003424
0.003423
R1
0.003423
0.003423
PP
0.003423
0.003423
S1
0.003422
0.003422
S2
0.003422
0.003422
S3
0.003421
0.003422

Sinyal Pasar Delysium

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.26M
$1.49 M
$1.75 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Delysium

Aliran Masuk BersihHarga AGIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AGI/USDT
$0.003436
$0.003436$0.003436
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AGI = 0.003436 USD

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