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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AnkrNetwork, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AnkrNetwork, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis AnkrNetwork (ANKR) Hari Ini

Analisis Teknis AnkrNetwork (ANKR) Hari Ini

Halaman Analisis AnkrNetwork menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ANKR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AnkrNetwork di bawah ini.

Perubahan Harga AnkrNetwork (ANKR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003471---3.05%-0.09%-30.99%
Ketahui selengkapnya tentang Harga AnkrNetwork

Indikator Teknikal AnkrNetwork

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AnkrNetwork di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 4
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003465
0.003465
R2
0.003465
0.003464
R1
0.003464
0.003464
PP
0.003464
0.003464
S1
0.003463
0.003463
S2
0.003463
0.003463
S3
0.003462
0.003463

Sinyal Pasar AnkrNetwork

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.50M
$1.95 M
$2.45 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal AnkrNetwork

Aliran Masuk BersihHarga ANKRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.01 M0.00
2026-07-26$0.03 M0.00
2026-07-25-$0.03 M0.00
2026-07-24-$0.01 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar AnkrNetwork (ANKR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume AnkrNetwork secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ANKR/USDT
$0.003476
$0.003476$0.003476
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ANKR = 0.003471 USD

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