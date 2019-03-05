Analisis Teknis AnkrNetwork (ANKR) Hari Ini Halaman Analisis AnkrNetwork menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ANKR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AnkrNetwork di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga AnkrNetwork (ANKR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003471 -- -3.05% -0.09% -30.99%

Indikator Teknikal AnkrNetwork

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AnkrNetwork di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 4 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003465 0.003465 R2 0.003465 0.003464 R1 0.003464 0.003464 PP 0.003464 0.003464 S1 0.003463 0.003463 S2 0.003463 0.003463 S3 0.003462 0.003463

Sinyal Pasar AnkrNetwork Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.50M $1.95 M $2.45 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal AnkrNetwork Aliran Masuk Bersih Harga ANKRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 $0.03 M 0.00 2026-07-25 -$0.03 M 0.00 2026-07-24 -$0.01 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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