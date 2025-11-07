BursaDEX+
Harga live Ant Token hari ini adalah 0.000001262 USD. Lacak informasi harga aktual ANTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANTY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ANTY

Info Harga ANTY

Penjelasan ANTY

Whitepaper ANTY

Situs Web Resmi ANTY

Tokenomi ANTY

Prakiraan Harga ANTY

Riwayat ANTY

Panduan Membeli ANTY

Konverter ANTY ke Mata Uang Fiat

Spot ANTY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ant Token

Harga Ant Token(ANTY)

Harga Live 1 ANTY ke USD:

$0.000001262
+0.15%1D
USD
Grafik Harga Live Ant Token (ANTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:07 (UTC+8)

Informasi Harga Ant Token (ANTY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
$ 0.000001756
$ 0.000001756$ 0.000001756
High 24 Jam

-0.71%

+0.15%

-99.69%

-99.69%

Harga aktual Ant Token (ANTY) adalah $ 0.000001262. Selama 24 jam terakhir, ANTY diperdagangkan antara low $ 0.000001201 dan high $ 0.000001756, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANTY adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANTY telah berubah sebesar -0.71% selama 1 jam terakhir, +0.15% selama 24 jam, dan -99.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ant Token (ANTY)

$ 5.77K
$ 5.77K$ 5.77K

$ 126.20
$ 126.20$ 126.20

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Ant Token saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.77K. Suplai beredar ANTY adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 126.20.

Riwayat Harga Ant Token (ANTY) USD

Pantau perubahan harga Ant Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000189+0.15%
30 Days$ -0.000998738-99.88%
60 Hari$ -0.000998738-99.88%
90 Hari$ -0.000998738-99.88%
Perubahan Harga Ant Token Hari Ini

Hari ini, ANTY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000000189 (+0.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ant Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000998738 (-99.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ant Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANTY terlihat mengalami perubahan $ -0.000998738 (-99.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ant Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000998738 (-99.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ant Token (ANTY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ant Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ant Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ANTY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ant Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ant Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ant Token (USD)

Berapa nilai Ant Token (ANTY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ant Token (ANTY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ant Token.

Cek prediksi harga Ant Token sekarang!

Tokenomi Ant Token (ANTY)

Memahami tokenomi Ant Token (ANTY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANTY sekarang!

Cara membeli Ant Token (ANTY)

Ingin mengetahui cara membeli Ant Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ant Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Ant Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ant Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ant Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ant Token

Berapa nilai Ant Token (ANTY) hari ini?
Harga live ANTY dalam USD adalah 0.000001262 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANTY ke USD saat ini?
Harga ANTY ke USD saat ini adalah $ 0.000001262. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ant Token?
Kapitalisasi pasar ANTY adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANTY?
Suplai beredar ANTY adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANTY?
ANTY mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANTY?
ANTY mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ANTY?
Volume perdagangan 24 jam live ANTY adalah $ 5.77K USD.
Akankah harga ANTY naik lebih tinggi tahun ini?
ANTY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANTY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ant Token (ANTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

