Analisis Teknis ApeCoin (APE) Hari Ini Halaman Analisis ApeCoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari APE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ApeCoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ApeCoin (APE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1568 -- +8.88% +13.37% -3.45%

Indikator Teknikal ApeCoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ApeCoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 6 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 6 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1556 0.1555 R2 0.1555 0.1554 R1 0.1554 0.1554 PP 0.1553 0.1553 S1 0.1552 0.1552 S2 0.1551 0.1552 S3 0.155 0.1551

Sinyal Pasar ApeCoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -2.54M $23.11 M $25.65 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.06M Pembelian Aktif 3 Hari $1.27 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.33 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $3.86 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.88 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ApeCoin Aliran Masuk Bersih Harga APEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.17 M 0.16 2026-07-26 -$0.02 M 0.14 2026-07-25 -$0.02 M 0.14 2026-07-24 $0.13 M 0.14 2026-07-23 $0.11 M 0.15 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar ApeCoin (APE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ApeCoin secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam APE / USDT $0.1568 $0.1568 $0.1568 0.00% 0.00% (USDT) Trade APE / USDC $0.15643 $0.15643 $0.15643 0.00% 0.00% (USDT) Trade