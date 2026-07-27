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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ApeCoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ApeCoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ApeCoin (APE) Hari Ini

Analisis Teknis ApeCoin (APE) Hari Ini

Halaman Analisis ApeCoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari APE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ApeCoin di bawah ini.

Perubahan Harga ApeCoin (APE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1568--+8.88%+13.37%-3.45%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ApeCoin

Indikator Teknikal ApeCoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ApeCoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 6
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 6Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1556
0.1555
R2
0.1555
0.1554
R1
0.1554
0.1554
PP
0.1553
0.1553
S1
0.1552
0.1552
S2
0.1551
0.1552
S3
0.155
0.1551

Sinyal Pasar ApeCoin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-2.54M
$23.11 M
$25.65 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.27 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.33 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.86 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.88 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ApeCoin

Aliran Masuk BersihHarga APEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.17 M0.16
2026-07-26-$0.02 M0.14
2026-07-25-$0.02 M0.14
2026-07-24$0.13 M0.14
2026-07-23$0.11 M0.15

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi ApeCoin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar ApeCoin (APE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ApeCoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
APE/USDT
$0.1568
$0.1568$0.1568
0.00%
0.00% (USDT)
APE/USDC
$0.15643
$0.15643$0.15643
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 APE = 0.1568 USD

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