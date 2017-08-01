Analisis Teknis Arweave (AR) Hari Ini Halaman Analisis Arweave menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Arweave di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Arweave (AR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.841 -- -3.31% -0.17% -2.75%

Indikator Teknikal Arweave

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Arweave di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 10 Netral 1 Beli 15 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 1 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.8413 1.8406 R2 1.8406 1.8402 R1 1.8403 1.84 PP 1.8396 1.8396 S1 1.8393 1.8392 S2 1.8386 1.839 S3 1.8383 1.8386

Sinyal Pasar Arweave Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.20M $3.66 M $3.46 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.35 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.32 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $0.85 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.79 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Arweave Aliran Masuk Bersih Harga ARUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.07 M 1.83 2026-07-26 $0.06 M 1.87 2026-07-25 $0.02 M 1.85 2026-07-24 -$0.09 M 1.84 2026-07-23 -$0.12 M 1.88 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Arweave (AR) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Arweave secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam AR / USDT $1.841 $1.841 $1.841 0.00% 0.00% (USDT) Trade AR / USDC $1.84 $1.84 $1.84 0.00% 0.00% (USDT) Trade