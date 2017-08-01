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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Arweave, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Arweave, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Arweave (AR) Hari Ini

Analisis Teknis Arweave (AR) Hari Ini

Halaman Analisis Arweave menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Arweave di bawah ini.

Perubahan Harga Arweave (AR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.841---3.31%-0.17%-2.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Arweave

Indikator Teknikal Arweave

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Arweave di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 10
Netral 1
Beli 15
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 1Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.8413
1.8406
R2
1.8406
1.8402
R1
1.8403
1.84
PP
1.8396
1.8396
S1
1.8393
1.8392
S2
1.8386
1.839
S3
1.8383
1.8386

Sinyal Pasar Arweave

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.20M
$3.66 M
$3.46 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.35 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.32 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.85 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.79 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Arweave

Aliran Masuk BersihHarga ARUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.07 M1.83
2026-07-26$0.06 M1.87
2026-07-25$0.02 M1.85
2026-07-24-$0.09 M1.84
2026-07-23-$0.12 M1.88

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Arweave (AR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Arweave secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AR/USDT
$1.841
$1.841$1.841
0.00%
0.00% (USDT)
AR/USDC
$1.84
$1.84$1.84
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AR = 1.841 USD

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