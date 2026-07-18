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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Arbitrum, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Arbitrum, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Arbitrum (ARB) Hari Ini

Analisis Teknis Arbitrum (ARB) Hari Ini

Halaman Analisis Arbitrum menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ARB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Arbitrum di bawah ini.

Perubahan Harga Arbitrum (ARB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07944---11.31%+7.38%-36.61%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Arbitrum

Indikator Teknikal Arbitrum

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Arbitrum di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07941
0.0794
R2
0.0794
0.0794
R1
0.0794
0.0794
PP
0.07939
0.07939
S1
0.07939
0.07939
S2
0.07938
0.07939
S3
0.07938
0.07938

Sinyal Pasar Arbitrum

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.14M
$41.49 M
$41.63 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.71M
Pembelian Aktif 3 Hari
$17.15 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$16.43 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
1.17M
Pembelian Aktif 7 Hari
$47.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$45.85 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Arbitrum

Aliran Masuk BersihHarga ARBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.10 M0.08
2026-07-27-$0.25 M0.08
2026-07-26$0.10 M0.08
2026-07-25-$0.04 M0.08
2026-07-24-$0.72 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Arbitrum Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Arbitrum (ARB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Arbitrum secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ARB/USDT
$0.07944
$0.07944$0.07944
0.00%
0.00% (USDT)
ARB/USDC
$0.07941
$0.07941$0.07941
0.00%
0.00% (USDT)
ARB/USD1
$0.07934
$0.07934$0.07934
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ARB
USD
USD

1 ARB = 0.07944 USD

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