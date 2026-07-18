Analisis Teknis Arbitrum (ARB) Hari Ini Halaman Analisis Arbitrum menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ARB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Arbitrum di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Arbitrum (ARB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.07944 -- -11.31% +7.38% -36.61%

Indikator Teknikal Arbitrum

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Arbitrum di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07941 0.0794 R2 0.0794 0.0794 R1 0.0794 0.0794 PP 0.07939 0.07939 S1 0.07939 0.07939 S2 0.07938 0.07939 S3 0.07938 0.07938

Sinyal Pasar Arbitrum Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.14M $41.49 M $41.63 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.71M Pembelian Aktif 3 Hari $17.15 M Penjualan Aktif 3 Hari $16.43 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 1.17M Pembelian Aktif 7 Hari $47.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $45.85 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Arbitrum Aliran Masuk Bersih Harga ARBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.10 M 0.08 2026-07-27 -$0.25 M 0.08 2026-07-26 $0.10 M 0.08 2026-07-25 -$0.04 M 0.08 2026-07-24 -$0.72 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Arbitrum (ARB) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Arbitrum secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ARB / USDT $0.07944 $0.07944 $0.07944 0.00% 0.00% (USDT) Trade ARB / USDC $0.07941 $0.07941 $0.07941 0.00% 0.00% (USDT) Trade ARB / USD1 $0.07934 $0.07934 $0.07934 0.00% 0.00% (USDT) Trade