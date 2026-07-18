Analisis Teknis ARK (ARK) Hari Ini Halaman Analisis ARK menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ARK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ARK di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ARK (ARK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1012 -- -2.23% -10.92% -44.34%

Indikator Teknikal ARK

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ARK di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 2 Netral 13 Beli 11 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 6 Beli 8 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 7 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1009 0.1009 R2 0.1009 0.1008 R1 0.1008 0.1008 PP 0.1008 0.1008 S1 0.1007 0.1007 S2 0.1007 0.1007 S3 0.1006 0.1007

Sinyal Pasar ARK Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.17M $7.82 M $7.98 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ARK Aliran Masuk Bersih Harga ARKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.10 2026-07-27 $0.00 M 0.10 2026-07-26 $0.00 M 0.10 2026-07-25 $0.01 M 0.11 2026-07-24 $0.00 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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