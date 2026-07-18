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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ARK, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ARK, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ARK (ARK) Hari Ini

Analisis Teknis ARK (ARK) Hari Ini

Halaman Analisis ARK menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ARK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ARK di bawah ini.

Perubahan Harga ARK (ARK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1012---2.23%-10.92%-44.34%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ARK

Indikator Teknikal ARK

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ARK di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 2
Netral 13
Beli 11
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 6Beli 8
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 7Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1009
0.1009
R2
0.1009
0.1008
R1
0.1008
0.1008
PP
0.1008
0.1008
S1
0.1007
0.1007
S2
0.1007
0.1007
S3
0.1006
0.1007

Sinyal Pasar ARK

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.17M
$7.82 M
$7.98 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ARK

Aliran Masuk BersihHarga ARKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.10
2026-07-27$0.00 M0.10
2026-07-26$0.00 M0.10
2026-07-25$0.01 M0.11
2026-07-24$0.00 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ARK/USDT
$0.1012
$0.1012$0.1012
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ARK = 0.1012 USD

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