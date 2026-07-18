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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Arkham, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Arkham, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Arkham (ARKM) Hari Ini

Analisis Teknis Arkham (ARKM) Hari Ini

Halaman Analisis Arkham menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ARKM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Arkham di bawah ini.

Perubahan Harga Arkham (ARKM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.10507---0.54%-9.92%-6.57%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Arkham

Indikator Teknikal Arkham

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Arkham di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 2
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1052
0.1051
R2
0.1051
0.1051
R1
0.1051
0.1051
PP
0.105
0.105
S1
0.105
0.105
S2
0.1049
0.105
S3
0.1049
0.1049

Sinyal Pasar Arkham

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.54M
$5.72 M
$4.19 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.15 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.81 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.80 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Arkham

Aliran Masuk BersihHarga ARKMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.11
2026-07-27-$0.04 M0.10
2026-07-26-$0.04 M0.11
2026-07-25-$0.03 M0.11
2026-07-24-$0.04 M0.11

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Arkham Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Arkham (ARKM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Arkham secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ARKM/USDT
$0.10507
$0.10507$0.10507
0.00%
0.00% (USDT)
ARKM/USDC
$0.10501
$0.10501$0.10501
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator ARKM ke USD

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ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0.10507 USD

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